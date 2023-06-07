Волгоградский суд рассмотрит дело о присвоении гаражей

Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дела против директора фирмы, занимающейся демонтажем металлоконструкций. Ему инкриминируют присвоение 13 гаражных боксов, которые он должен был разобрать и вернуть их владельцам. По данным следствия, подозреваемый продал металлолом на 1,5 млн рублей и оставил деньги себе.

По версии следователей, с января по март 2022 года обвиняемый заключил договор с муниципальным предприятием «ЖКХ Советского района Волгограда» на выполнение работ по демонтажу незаконно установленных гаражей на территории гаражного кооператива «Спутник». В соответствии с договором, он обязался разобрать 13 металлических боксов и передать их на ответственное хранение заказчику, который в свою очередь должен был вернуть их законным собственникам. Однако фигурант дела не выполнил своих обязательств и продал металл на утилизацию, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и направила дело в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Дарья Васенина