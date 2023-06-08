В Пензе в 2023 году планируют построить 510 тыс. кв. м жилья

По данным администрации города, с января по май текущего года в Пензе введено в эксплуатацию 123 тыс. кв. м жилой площади, в том числе 90 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 33 тыс. кв. м в индивидуальном жилищном строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До конца года планируется достичь показателя в 510 тыс. кв. м жилья, из которых 379 тыс. кв. м придется на многоквартирные дома, а 131 тыс. кв. м – на индивидуальные дома.

Основные площадки для строительства многоквартирных домов находятся в микрорайонах Арбеково и ГПЗ-24.

По данным чиновников, за три года – с 2020 по 2022 год – в Пензе было построено 1 274 тыс. кв. м жилья, включая 687 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 587 тыс. кв. м в индивидуальном жилищном строительстве.

Дарья Васенина