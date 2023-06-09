Чижики прилетели

В Саратовской области появятся первые дискаунтеры X5 Group. Из регионов Средней Волги «Чижиками» пока не обзавелась только Астраханская область — вскоре точки торговой сети должны открыться и там. В кабмине Саратовской области насчет значения события для региона пока сказать ничего не могут, в Торговопромышленной палате настроены оптимистично. Эксперты считают: конкуренция возрастет, но регио­нальным бюджетным сетям бояться пока нечего — способность «Чижиков» соревноваться с более крупными представителями сегмента вызывает сомнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять "Чижиков" готовятся к открытию в Саратовской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пять "Чижиков" готовятся к открытию в Саратовской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открытия четырех «Чижиков» в Саратове и одного в Балакове запланированы на 15 июня. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте торговой сети. Для региона это первые дискаунтеры X5 Group (компании также принадлежат торговые сети «Пятерочка» и ­«Перекресток»).

В этот день откроются четыре точки в Волгограде и Волжском, еще три — 13 июня. Ранее ООО «Корпоративный центр ИКС 5» выкупило в регионе ООО «Тамерлан» («Покупочка», «ПокупАЛКО», «Га-га»). Магазины сети были также представлены в Астраханской и Ростовской областях, в Ставропольском крае и в Республике Калмыкия. Эксперты предполагают, что на месте «Покупочек» и т.д. появятся в том числе «Чижики». Среди магазинов, открытие которых запланировано на следующую неделю, на месте «Покупочки» — один, на Гремячинской улице.

В Саратове и Балакове «Чижики» появятся на месте «Пятерочек», «Грозди» и на новых для X5 локациях. Одна из последних — на Московской улице, 49. По этому адресу расположено отделанное гранитом офисное здание, в котором некогда планировали разместить центр обслуживания населения Экономбанка. Сейчас его руководство под следствием, кредитная организация — под санацией. В 2020 году здание пытались продать. В 2022м появились предложения об аренде ­помещений.

Ранее источники «Ъ» на рынке ритейла и среди поставщиков рассказывали о планах X5 занять торговые площади саратовской сети «Гроздь». По словам одного из них, речь шла об аренде части торговых точек. В Саратове на месте «Грозди» пока откроется только один «Чижик», на Шелковичной улице, в том же доме, где располагается другой магазин компании — «Пятерочка».

В 2019 году X5 аналогичным образом расширяла присутствие в Саратовской области, выкупив права аренды части магазинов сети «Семейный», где затем открывались «Пятерочки».

В Саратовской области сегодня представлены красноярские дискаунтеры «Светофор» и «Маяк», пензенский «Скидкино», ульяновский «Победа» и региональный «Правда!».

«„Чижик“ — это магазины, бизнес-модель которых построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат»,— рассказали в пресс-службе X5, уточнив, что предложить покупателям низкие цены становится возможным благодаря оптимизации бизнес-процессов, постоянной работе со снижением расходов магазина и торговлей продукцией собственных брендов.

«Первые „Чижики“ открылись осенью 2020 года в Москве и Твери. „Чижик“ активно развивается: если на конец 2022 года было открыто более 500 магазинов в восьми регионах, то в 2023 году ТС планирует продолжать экспансию, удвоив количество открытий и новых регионов присутствия»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Востребованность таких магазинов объясняют в X5 изменением потребительских тенденций: «Граждане придерживаются стратегии бережливого потребления. Мы видим, как растет популярность всех способов экономить, в частности, спрос на „магазины у дома“ и дискаунтеры».

Целью «Чижиков» в X5 называют лидерство среди бюджетных магазинов и предложение лучших сетевых торговых марок: «Приоритетом остается цена, лучшее предложение для ­покупателя».

В министерстве экономического развития Саратовской области оперативно прокомментировать появление новой торговой сети в регионе не смогли.

Глава ТПП Саратовской области, депутат регпарламента Алексей Антонов настроен оптимистично: «Чем больше выбора, тем лучше для покупателей».

Господин Антонов полагает, что открытие ТС приведет к появлению новых рабочих мест и сохранению старых: «Специалисты данной сферы зачастую кочуют между смежными работодателями. Поэтому можно предположить, что бывшие сотрудники „Грозди“ смогут найти себя в том числе и в „Чижике“».

Парламентарий отметил, что приход нового игрока усилит конкуренцию в сегменте: «В итоге это пойдет на пользу покупателям».

Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин считает, что «во многих городах X5 будут переформатировать некоторые „Пятерочки“ именно в „Чижики“. Учитывая снижение покупательской способности, нет смысла держаться только первых и создавать конкуренцию среди своих сетей».

Собеседник «Ъ» отметил одно из следствий повышения конкуренции в сегменте дискаунтеров: «Для покупателя это выгодно, но качество продукции будет снижаться. Чем выше конкуренция, тем жестче ценовые вой­ны между магазинами».

В качестве примера господин Лачугин привел ситуацию в Санкт-Петербурге, где «сети заставляют некоторых поставщиков отказываться от сотрудничества с магазинами низких цен либо разделять линейки продукции».

Говорить о влиянии «Чижиков» на регионы, считает эксперт, пока рано: «Это относительно новый проект. Он еще тестируется, много что меняют, адаптируют ассортимент. Я думаю, где-то через год можно будет говорить о том, как поменялась структура. Не вижу, что „Чижик“ станет мегауспешным проектом на фоне тех же „Светофоров“».

Господин Лачугин отметил, что вытеснения «Чижиками» присутствующих в регионе дискаунтеров не предвидится: «Пока ассортимент „Чижиков“, на мой взгляд, до „Светофоров“ не дотягивает. Но там другая структура: постоянно что-то меняется, появляются новые поставщики. В „Чижиках“ СТМ-стабильность (собственные торговые марки. — «Ъ»). Разные подходы и форматы. Не факт, что покупателям ­понравится».

Дарья Васенина