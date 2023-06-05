Саратовская Счетная палата нашла нарушения в работе МФЦ на 94 миллиона

Счетная палата Саратовской области нашла нарушения в работе ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за 2021-2022 годы на 93,83 млн руб. Соответствующая информация содержится в отчете ведомства за первый квартал 2023 года.

Неэффективное использование бюджетных средств составило 93,83 млн руб.; 266,1 тыс. руб. — недополученные средства по задолженностям арендаторов мест под платежные терминалы.

Счетная палата выяснила, что 93,16 млн руб. составила экономия средств за счет неукомплектованности — работали не все окна. В 2021 году МФЦ сэкономили 38,97 млн руб. (11,6% от фонда оплаты труда), в 2022 — 54,18 млн руб. (15,4%). В некоторых подразделениях доля фактически работающих окон составила от 50,4% до 74,4%. Указанное нарушение привело к ненадлежащему доступу населения к оказываемым услугам.

«Сэкономленные средства направлены на обеспечение деятельности учреждения, в том числе на дополнительное премирование работников. Помимо предусмотренных порядком оплаты труда ГАУ „МФЦ“ стимулирующих (ежемесячных) выплат, на основании отдельных приказов руководителя ГАУ „МФЦ“ осуществлялось дополнительное квартальное премирование работников», — говорится в отчете.

Счетная палата установила 23 случая на 654,6 тыс. руб. необоснованного премирования — не применялся установленный процент снижения стимулирующих выплат за недостижение показателей.

Ведомство выявило необоснованное завышение норм расхода топлива на девяти автомобилях. Списали 479,6 литров на сумму 20,2 тыс. руб.

Аудиторская проверка установила «значительное количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных в непосредственной близости с подразделениями „МФЦ“, которые оказывают аналогичные по видам и стоимости услуги. При этом сами подразделения „МФЦ“ часть услуг не оказывают, что приводит к недополучению доходов от платной деятельности».

Счетная палата направила в адрес «МФЦ» представление; в министерство экономического развития Саратовской области — информационное письмо.

В отдельно опубликованных данных о принятых мерах по результатам рассмотрения предписаний и представлений региональной Счетной палаты информации об «МФЦ» не содержится.

Дарья Васенина