Суд поделил «Россию»

Администрация Саратова обратилась в 12й арбитражный суд с просьбой разъяснить порядок действий при разделении на «юридическое» и «физическое» производства дела о национализации объекта культурного наследия местного значения «Дом купца И.И.Зейферт» — бывшей гостиницы «Россия». Подававший иск о передаче неоднократно горевшего ОКН в собственность города региональный комитет культурного наследия объединил юр- и физлиц в одно заявление. Арбитражный суд Саратовской области вынес решение об изъятии площадей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; судьбу помещений физлиц определит Фрунзенский районный суд Саратова. Первое пытаются оспорить собственники, второе — власти. История длится с конца 2021 года. Градозащитники предупреждают: здание может «не дождаться» окончания процессов и рухнуть на главную пешеходную улицу города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница "Россия" сгорела в ноябре 2021 года

Фото: Владимир Комаров Гостиница "Россия" сгорела в ноябре 2021 года

Фото: Владимир Комаров

Саратовская мэрия подала в 12й арбитражный суд апелляционную жалобу по делу о передаче в собственность города для последующей продажи с публичных торгов здания бывшей гостиницы «Россия», расположенного по адресу: ул. Горького, 32 (пересечение с проспектом Столыпина). Инстанция вынесла решение в пользу муниципалитета, но только в отношении юридических лиц и ИП.Среди ответчиков указали семь физических лиц, которые не попадают под юрисдикцию арбитража по его определению.

В администрации со ссылкой на собственных юристов объяснили: «Вопрос был больше технический, чтобы понять, как мы эту процедуру должны будем проводить — приводить в исполнение решение суда. Ответчиков разделили на две категории. Если по одной какое-то решение уже есть (разделить здание невозможно же), то по второй решения нет. Вопрос такой: как администрация должна поступить?»

Не вполне понятной оказалась ситуация и для истца — комитета культурного наследия Саратовской области, где рассчитывали решить вопрос в одной инстанции. Ведомство обратилось в суд 27 апреля 2022 года. В исковых заявлениях указали всех 15 собственников помещений «России», среди которых оказались как юридические, так и физические лица. 9 ноября судья Вероника Козикова определила выделить последних в самостоятельное производство.

17 ноября комитет подал новые иски — уже только к семерым физлицам. У Вадима Малого хотели изъять нежилое помещение площадью 55,3 кв. м; у Анны Киселевой — три нежилых помещения общей площадью 204,6 кв. м; у Татьяны Веременко и Елены Рыжовой — одно 146,1 кв. м; у Марины Устиновой — квартиру площадью 27,1 кв. м; у Александра Фролова — несколько квартир общей площадью 382,1 кв. м; у Аркадия Григоряна — шесть нежилых помещений общей площадью 897,4 кв.м. Ответчики подали ходатайство о передаче дела в общую юрисдикцию.

22 марта этого года судья Вероника Козикова определила передать дело «в Саратовский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом». В ККН объяснили, что речь идет о Фрунзенском районном суде Саратова.

4 апреля комитет подал жалобу в 12й апелляционный суд. Ведомство настаивало на отмене определения нижестоящей инстанции. 11 апреля судья Светлана Жаткина постановила оставить его в силе: «Настоящие исковые требования истца затрагивают права граждан, не связанных с предпринимательской или иной экономической деятельностью сторон спора, доказательств обратного истцом, в нарушение положений статей 65, 67, 68 АПК РФ, в материалы дела не представлено».

«Не хотели разделять дело. Мы исходили из того, что все собственники покупали недвижимость для выгодоприобретения и что разные суды могут вынести разные решения»,— объяснили свои действия в комитете культурного наследия.

Пока по делам юридических лиц рассматривают поданные ответчиками кассационные жалобы, а дело физических лиц передают в суд Фрунзенского района, пережившей 4 ноября 2021 года очередной пожар «России» продолжает грозить разрушение. Член градозащитного совета при Саратовской областной думе Денис Жабкин опасается, что стены здания могут обрушиться на головы многочисленных прохожих, гуляющих по главной пешеходной улице города.

«Изначально, когда произошел пожар, боялись, что гостиница рухнет в ближайшие дни. Шли разговоры о том, что кладку нужно как можно скорее разобрать. Но „Россия“ пережила уже две зимы, это довольно удивительно, поскольку изначально здание планировалось двухэтажным (на самой старой из имеющихся фотографий три этажа). Четвертый этаж достроили еще до революции»,— рассказал собеседник „Ъ“, уточнив, что фундамент ОКН в принципе не рассчитан на существующий вес.

Отдельно градозащитник отметил, что на двух этажах «России» долго располагался институт «Саратовгражданпроект», в кабинетах которого стояли копировальные машины и печатные станки, «то есть на стены оказывалось и вибрационное воздействие».

Господин Жабкин рассказал, что перед пожаром 21го года члены градсовета осматривали здание: «Уже тогда кладка вызывала большие опасения. По визуальному осмотру специалисты посоветовали разобрать часть кладки, поскольку есть риск обрушения. Его не произошло и после пожара. Но сейчас нужно срочно делать противоаварийные работы: подпорки установить, стяжки, где-то стены разобрать. Непроведение этих работ угрожает жизням людей. Но никто ничего не делает, потому что здание застряло в судах. Собственники ничего не делают — не хотят платить за то, что у них отнимут. Город ничего не может сделать — как ему обосновать эти траты?»

Градозащитник отметил: единственное, что сделали собственники,— оградили здание бетонными блоками, «чтобы с него на головы кирпичи не падали». Но если пойдут новые трещины, если часть стены разрушится, она может упасть прямо на людей, которые даже далеко от этой стены проходят.

Дарья Васенина