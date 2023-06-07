Свято место частным не бывает

Депутаты Госдумы внесли в парламент поправки к законам, регулирующие передачу религиозного имущества. Авторы инициативы хотят признать ничтожными все совершенные с 2010 года сделки о передаче имущества религиозного обращения в частные руки и «вернуть его в госсобственность». Представители музейного сообщества переживают, что законопроект может поставить под угрозу деятельность частных коллекционеров и музеев иконографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты намерены отрегулировать процесс обращения икон в России. Впрочем, на судьбе «Троицы», которая стала предметом общественных дискуссий, это не отразится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Депутаты намерены отрегулировать процесс обращения икон в России. Впрочем, на судьбе «Троицы», которая стала предметом общественных дискуссий, это не отразится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Федеральный закон о возвращении бывшей церковной собственности был принят в ноябре 2010 года. Тогда парламентарии закрепили право передачи имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, исключительно в ведение религиозных организаций. Изначально документ вызвал протест со стороны музейных деятелей. В частности, противники инициативы опасались, что государство и общество таким образом лишатся большого количества памятников культуры. Эксперты настаивали, что ни один православный храм не в состоянии обеспечить правильное хранение икон и фресок, их поддержала и Общественная палата России. Однако тогда удалось найти компромисс: новая редакция законопроекта запретила передачу имущества религиозного назначения, входящего в состав Музейного фонда России, Архивного фонда России и Национального библиотечного фонда.

На днях стало известно, что в Госдуму внесены новые поправки, корректирующие действующее законодательство в этой сфере. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов говорит, что изменения планируется внести не в сам закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», а в ст. 3 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В российском законодательстве, считает автор поправок господин Гаврилов (вместе с ним документ внесли заместители председателя Госдумы Владислав Даванков, Анна Кузнецова, Петр Толстой и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий), необходимо закрепить положение о ничтожности сделок, совершенных после принятия закона о передаче религиозного имущества в 2010 году. «Для устранения разночтений при правоприменении наш законопроект закрепляет в ряде законов четкое положение о ничтожности любых сделок, направленных на отчуждение такого имущества в пользу не религиозных организаций, а частных собственников»,— уточнил Сергей Гаврилов.

Депутат заверил “Ъ”, что изменения не связаны с имевшими место ранее и не прекратившимися до сих пор спорами между музейным сообществом и религиозными организациями (в основном РПЦ) о том, кому должны принадлежать те или иные объекты религиозного культа, признанные историческим наследием. «Наша цель — уберечь от передачи в частные руки имущество религиозного назначения и тем самым избежать использования его в целях, например, открытия ресторана или кинозала в здании храма или вообще сноса церкви для освобождения земли под строительство — такие действия оскорбляют прихожан,— комментирует депутат.— Были такие ситуации, когда частные предприниматели после приобретения храма в частную собственность жертвовали его в пользу церкви, например, как это было со старинным храмом великомученика Димитрия Солунского в Тульской области. Но чаще всего предпринимателя интересует именно извлечение выгоды из приобретенного имущества: церковь Рождества Богородицы на Чистых Прудах в Тверской области используется как кинотеатр, планировалось открытие в ней гостиницы; Никольский старообрядческий храм Николо-Рогожской общины древлеправославных христиан на Малой Андроньевской улице стал офисным зданием».

Среди прочих нововведений — запрет на приватизацию не только культовых зданий, но и ценных предметов, предназначенных для богослужения, в частности икон. Эта правка выглядит особенно значимой на фоне развернувшейся в эти дни общественной дискуссии вокруг передачи иконы Андрея Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя. Впрочем, господин Гаврилов и тут подчеркнул, что новелла не имеет отношения к этим событиям. «Троица» принадлежит Государственной Третьяковской галерее, а не частным лицам, значит, эта ситуация не является предметом регулирования данного документа.

Представители музейного сообщества не обозначили свою позицию относительно возможных нововведений. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил “Ъ”, что у него «нет комментариев» по поводу законодательной инициативы. Получить ответы руководства Государственного исторического музея и Третьяковской галереи на момент публикации не удалось.

Кандидат искусствоведения, доцент исторического факультета МГУ Александр Преображенский высказал опасение, что запрещающие приватизацию предметов культа поправки могут угрожать практике частного коллекционирования икон: «Деятельность частных коллекционеров — важная часть нашего культурного, научного процессов, поскольку это собирательство позволяет открыть новые, ранее неизвестные страницы истории нашего искусства». По мнению искусствоведа, «эта вполне законная миссия не должна ставится под сомнение».

Эмилия Габдуллина