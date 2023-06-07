Свято место частным не бывает

Депутаты Госдумы внесли в парламент поправки к законам, регулирующие передачу религиозного имущества. Авторы инициативы хотят признать ничтожными все совершенные с 2010 года сделки о передаче имущества религиозного обращения в частные руки и «вернуть его в госсобственность». Представители музейного сообщества переживают, что законопроект может поставить под угрозу деятельность частных коллекционеров и музеев иконографии.
Депутаты намерены отрегулировать процесс обращения икон в России. Впрочем, на судьбе «Троицы», которая стала предметом общественных дискуссий, это не отразится
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Федеральный закон о возвращении бывшей церковной собственности был принят в ноябре 2010 года. Тогда парламентарии закрепили право передачи имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, исключительно в ведение религиозных организаций. Изначально документ вызвал протест со стороны музейных деятелей. В частности, противники инициативы опасались, что государство и общество таким образом лишатся большого количества памятников культуры. Эксперты настаивали, что ни один православный храм не в состоянии обеспечить правильное хранение икон и фресок, их поддержала и Общественная палата России. Однако тогда удалось найти компромисс: новая редакция законопроекта запретила передачу имущества религиозного назначения, входящего в состав Музейного фонда России, Архивного фонда России и Национального библиотечного фонда.
На днях стало известно, что в Госдуму внесены новые поправки, корректирующие действующее законодательство в этой сфере. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов говорит, что изменения планируется внести не в сам закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», а в ст. 3 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В российском законодательстве, считает автор поправок господин Гаврилов (вместе с ним документ внесли заместители председателя Госдумы Владислав Даванков, Анна Кузнецова, Петр Толстой и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий), необходимо закрепить положение о ничтожности сделок, совершенных после принятия закона о передаче религиозного имущества в 2010 году. «Для устранения разночтений при правоприменении наш законопроект закрепляет в ряде законов четкое положение о ничтожности любых сделок, направленных на отчуждение такого имущества в пользу не религиозных организаций, а частных собственников»,— уточнил Сергей Гаврилов.
Депутат заверил “Ъ”, что изменения не связаны с имевшими место ранее и не прекратившимися до сих пор спорами между музейным сообществом и религиозными организациями (в основном РПЦ) о том, кому должны принадлежать те или иные объекты религиозного культа, признанные историческим наследием. «Наша цель — уберечь от передачи в частные руки имущество религиозного назначения и тем самым избежать использования его в целях, например, открытия ресторана или кинозала в здании храма или вообще сноса церкви для освобождения земли под строительство — такие действия оскорбляют прихожан,— комментирует депутат.— Были такие ситуации, когда частные предприниматели после приобретения храма в частную собственность жертвовали его в пользу церкви, например, как это было со старинным храмом великомученика Димитрия Солунского в Тульской области. Но чаще всего предпринимателя интересует именно извлечение выгоды из приобретенного имущества: церковь Рождества Богородицы на Чистых Прудах в Тверской области используется как кинотеатр, планировалось открытие в ней гостиницы; Никольский старообрядческий храм Николо-Рогожской общины древлеправославных христиан на Малой Андроньевской улице стал офисным зданием».
Среди прочих нововведений — запрет на приватизацию не только культовых зданий, но и ценных предметов, предназначенных для богослужения, в частности икон. Эта правка выглядит особенно значимой на фоне развернувшейся в эти дни общественной дискуссии вокруг передачи иконы Андрея Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя. Впрочем, господин Гаврилов и тут подчеркнул, что новелла не имеет отношения к этим событиям. «Троица» принадлежит Государственной Третьяковской галерее, а не частным лицам, значит, эта ситуация не является предметом регулирования данного документа.
Представители музейного сообщества не обозначили свою позицию относительно возможных нововведений. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил “Ъ”, что у него «нет комментариев» по поводу законодательной инициативы. Получить ответы руководства Государственного исторического музея и Третьяковской галереи на момент публикации не удалось.
Кандидат искусствоведения, доцент исторического факультета МГУ Александр Преображенский высказал опасение, что запрещающие приватизацию предметов культа поправки могут угрожать практике частного коллекционирования икон: «Деятельность частных коллекционеров — важная часть нашего культурного, научного процессов, поскольку это собирательство позволяет открыть новые, ранее неизвестные страницы истории нашего искусства». По мнению искусствоведа, «эта вполне законная миссия не должна ставится под сомнение».