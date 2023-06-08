Число умерших от отравления «Мистером сидром» в Ульяновской области выросло до 21

Число погибших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 21, число пострадавших — до 65, сообщил минздрав региона в Telegram. По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром погибли 30 человек, 96 находятся в больницах.

«В регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу»,— сказано в сообщении.

Как уточнил главный внештатный токсиколог ульяновского минздрава Игнат Пономаренко, в токсикологическим отделении УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 лет до 61 года. В реанимации находятся две пациентки. Их состояние стабильно тяжелое. «Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения»,— добавил он.

Господин Пономаренко отметил, что для отравления метиловым спиртом характерно нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. Специалист подчеркнул, что метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. Они имеют практически идентичные цвет и запах.

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