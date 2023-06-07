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Коммерсантъ FM
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Минздрав: от отравления суррогатным сидром погибли 30 человек, 96 находятся в больницах

По данным Минздрава России, в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 30 человек, 96 пострадали. Среди них — пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

В настоящее время на стационарном лечении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов — в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести.

Оказание медицинской помощи отравившимся гражданам находится на контроле Минздрава. «Проведено 40 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее было известно о 20 погибших и 33 пострадавших в Ульяновской области, 9 погибших и 16 пострадавших в Самарской, 2 погибших и 4 пострадавших в Нижегородской, 1 погибшем и 1 пострадавшем в Удмуртии, а также о 3 пострадавших в Пензенской области.

Что известно о «Мистере сидре»

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Все жертвы пили один и тот же алкоголь — «Мистер Сидр». МВД обнаружило в напитке примеси метанола и этилбутирата. Роспотребнадзор изъял из оборота по всей России больше 37 тыс. литров напитков «Мистер Сидр». Обвиняемый в изготовлении напитка Анар Гусейнов арестован до 4 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Метанол шагает по стране».

Милена Костерева

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