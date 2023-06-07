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Коммерсантъ FM
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Следователи сходили за сидром

В Нижегородской области изъяли 53 тыс. литров нелегального алкоголя

Сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР), Следственного комитета РФ (СКР) и полиции по итогам рейдов изъяли в Нижегородской области крупные партии немаркированного алкоголя, в том числе напитка торговой марки «Мистер Сидр». По данным Минздрава РФ, от отравления суррогатом в российских регионах за последние дни скончались 30 человек, пострадали 96 человек. В Нижегородской области, по официальным данным, пострадали шесть человек, двое умерли. Алкоголь изымают в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Баллоны и коробки на предприятии в Самаре, производившем «Мистер Сидр»

Баллоны и коробки на предприятии в Самаре, производившем «Мистер Сидр»

Фото: РИА Новости

Баллоны и коробки на предприятии в Самаре, производившем «Мистер Сидр»

Фото: РИА Новости

По итогам рейдов, проходивших в Нижегородской области 5 и 6 июня, представители управления РАР по Приволжскому федеральному округу, СКР и полиции изъяли 53 тыс. литров суррогатного алкоголя в бутылках, банках и пластиковых кегах. В первую очередь проверяющие искали слабоалкогольные напитки марки «Мистер Сидр». Кроме того, были обнаружены партии и других напитков без названия и документов, не зарегистрированных в ЕГАИС, сообщили в РАР.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», начались в России 5 июня. Экспертизы показали наличие в сидре примесей этилбутирата и метанола.

Владельца компании Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали. Он не признал вину, а его защита доказывала, что поставить алкоголь с примесью метанола мог кто-то другой, кто также арестован при содействии его доверителя.

Что известно о «Мистере Сидре»

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В Минздраве рассказали о трех десятках погибших и 96 пострадавших, среди которых беременная женщина и пять несовершеннолетних. В регионах ПФО суррогатом отравилось свыше полусотни человек. В больницах Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Курганской областей и Удмуртии состояние трех пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 29 человек пребывают в тяжелом состоянии, 32 — в средней степени тяжести.

В Нижегородской области, по данным полиции, первыми пострадавшими стали жители Богородска, которые купили «Мистер Сидр» в сети магазинов разливных напитков «Кружка». Оперативники изъяли у владельца «Кружки», частной предпринимательницы, 300 литров сидра с сопроводительными документами. Она объяснила, что приобрела продукцию в ООО «Галерея напитков», партия была зарегистрирована в ЕГАИС. В свою очередь, руководитель «Галереи напитков» сообщил полицейским, что поставлял алкоголь только в два магазина в Нижнем Новгороде, об отправке сидра в Богородск он не знал. Коммерсант предположил, что о поставке напитка в Богородск мог договориться торговый представитель.

Во время проверки на складах «Галереи напитков» нашли 930 литров сидра, купленного в Самаре без сопроводительных документов.

В Богородске следователи СКР изучают обстоятельства смерти местных жителей Сергея Агапова и Светланы Наумовой, дома у которых нашли пустые бутылки из-под сидра, предположительно купленного в «Кружке». Однако медицинское освидетельствование показало, что женщина скончалась от инфаркта, связанного с атеросклеротической болезнью сердца.

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По фактам отравлений жителей Богородска расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ. В связи с происшедшим министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал жителей отказаться от покупки сидра и коктейлей, описав симптомы отравления, с которыми следует незамедлительно вызывать скорую помощь. «Ужасная ситуация, виновники которой должны понести наказание! Жителей региона прошу быть внимательными»,— попросил чиновник.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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