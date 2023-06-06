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Обвиняемый в изготовлении напитка «Мистер сидр» Анар Гусейнов арестован до 4 августа

Сегодня вечером, 6 июня, Ленинский районный суд Ульяновска рассматривал ходатайство следствия об аресте самарского предпринимателя, владельца компании «Анди» (ООО) Анара Гусейнова, задержанного 5 июня по подозрению в поставках слабоалкогольного напитка «Мистер сидр», содержащего неизвестное отравляющее вещество, от которого в нескольких регионах России произошли массовые отравления, в том числе со смертельным исходом. Суд арестовал предпринимателя на два месяца.

Что известно о «Мистере сидре»

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Обвинение было предъявлено Анару Гусейнову во вторник. При предъявлении обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), Анар Гусейнов свою вину не признал, сообщает источник «Ъ» в следственных органах.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца, объясняя это тем, что, согласно показаниям допрошенного свидетеля, после того, как стало известно о гибели людей, Анар Гусейнов просил его уничтожить товар (сидр) и этикетки и у следствия есть основания полагать, что обвиняемый может принять меры для уничтожения оставшейся продукции, скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Анар Гусейнов в суде свою вину также не признал. Его адвокат Вусал Шейдаев пояснил суду, что «только лишь благодаря Гусейнову был задержан человек, который поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию», и есть большое подозрение, что именно в этой продукции содержался метанол.

Адвокат просил для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, но без запрета на пользование телефоном и интернетом, объясняя это тем, что якобы его подзащитный может помочь спастись другим пострадавшим, а также выявить тех, кому еще поставлялся алкоголь, «иначе могут быть катастрофические последствия».

Суд пришел к выводу, что «иная, более мягкая, мера пресечения не в состоянии исключить неправомерное поведение обвиняемого», и принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок два месяца, до 4 августа.

В Ульяновской области от употребления напитка «Мистер сидр», поставляемого компанией «Анди», умерли 20 человек, всего отравившихся — 51 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Сергей Титов, Ульяновск

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