Bloomberg: европейские авиакомпании вынуждены искать замену GPS из-за глушения Россией сигналов

После атак беспилотников Россия активизировала усилия по блокировке сигналов GPS, что заставило пилотов европейских авиакомпаний, выполняющих рейсы в страны Балтии и Финляндию, использовать альтернативные методы навигации. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме Департамента транспорта Эстонии, которое приводит агентство, говорится, что в последние дни прием сигналов глобальной системы позиционирования на большей части территории страны затруднен из-за помех. По информации эстонского агентства по защите прав потребителей, источник помех расположен в Ленинградской области. При этом в агентстве отметили, что наземные сигналы продолжают работать.

Минобороны Эстонии считает, что подавление сигналов GPS — одна из возможных мер России по обеспечению защиты важных объектов на территории страны. «В таких случаях могут возникнуть ситуации, когда глушение сигналов также влияет на использование GPS в близлежащих районах»,— сообщили в оборонном ведомстве.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила об атаке беспилотников на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина в Москве. Российские власти обвинили в атаке Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность к случившемуся.

Атаке беспилотников Москва и Подмосковье подверглись и утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке участвовало восемь дронов, все они были поражены. Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки. Украинские власти отрицают свою причастность. По информации NBC, целью атаки могли стать дома, где живут офицеры российской Службы внешней разведки.

После начала атаки в Москве и области была блокирована работа системы GPS, которая могла использоваться для наведения беспилотников на цели. Из-за этого и перекрытия ряда улиц не только образовались пробки, но и возникли проблемы с определением геопозиций, что сказалось на работе такси. Эксперты отмечали рост закупок устройств, которые блокируют GPS-сигналы.

Подробнее — в материале «Ложные цели».

Милена Костерева