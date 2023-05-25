В Кремле не сомневаются в причастности Украины к атаке беспилотников на резиденцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле и до публикации газеты The New York Times (NYT) знали о причастности «киевского режима» к атаке беспилотников на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы»,— сказал Дмитрий Песков ходе пресс-колла.

Ранее сегодня, 25 мая, NYT опубликовала материал, согласно которому американская разведка подозревает украинских военных в причастности к атаке на Кремль. Однако точно определить структуру, которая могла стоять за атакой, США не могут. Американская сторона считает, что атака беспилотников могла быть частью серии операций, которые проводят без контроля Украины.

Об атаке на кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пресс-служба Кремля сообщила 3 мая. Российские власти обвинили в атаке Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность к случившемуся.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева