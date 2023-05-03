Зеленский: мы не атаковали Путина или Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к ночным атакам беспилотников на Кремль.

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Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Мы не атаковали Путина или Москву, мы сражаемся на своей собственной территории»,— сообщил глава Украины на пресс-конференции в Хельсинки (цитата по Reuters).

Владимир Зеленский добавил, что Украина не располагает достаточным количеством оружия для того, чтобы «использовать его повсюду».

Об атаке украинских беспилотников по Кремлю пресс-служба президента России сообщила 3 мая. Российские власти считают инцидент спланированной террористической акцией и покушением на президента страны. Владимир Путин в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал.