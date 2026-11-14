В Ормузском проливе на минах подорвались два танкера
Два танкера подорвались на минах при попытке пройти через Ормузский пролив, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Судна загорелись. Что произошло с членами экипажей при взрывах, не уточняется.
В формировании заявили, что суда пытались пройти с выключенными навигационными системами по «неразрешенному маршруту». Иран с начала войны с США заявляет о праве контролировать Ормузский пролив и определять судоходства там.
После взрыва два других судна, которые также намеревались пройти через Ормузский пролив, решили развернуться, добавили в КСИР. Они вернулись в воды Персидского залива.