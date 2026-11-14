Макрон назвал противников помощи Украине авторами «рецепта будущей войны»

На неформальном саммите в Дублине лидеры ЕС сошлись на том, что главным приоритетом европейских стран должна стать поддержка Украины в зимний период, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Государства должны будут не останавливать финансовую помощь Киеву, а также поучаствовать в защите мирных жителей, электростанций и электросетей, объяснил он. Президент заявил, что противоположный взгляд на помощь Украине,— это дух пораженчества, который может привести к еще одной войне.