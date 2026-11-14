Макрон назвал противников помощи Украине авторами «рецепта будущей войны»
Эмманюэль Макрон заявил о приоритетной поддержке Украины странами ЕС зимой
На неформальном саммите в Дублине лидеры ЕС сошлись на том, что главным приоритетом европейских стран должна стать поддержка Украины в зимний период, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Государства должны будут не останавливать финансовую помощь Киеву, а также поучаствовать в защите мирных жителей, электростанций и электросетей, объяснил он. Президент заявил, что противоположный взгляд на помощь Украине,— это дух пораженчества, который может привести к еще одной войне.
«Будем откровенны: те, кто хочет урезать возможности Украины, по сути стремятся принудить ее к несправедливому миру, к долгосрочной уязвимости, а тем самым — и к уязвимости всей Европы. Это дух пораженчества. Это рецепт будущей войны. Такой не может быть позиция Франции»,— написал господин Макрон в соцсети X.
Ранее Варшава временно перестала делать взносы в программу НАТО по приобретению американского вооружения для Украины. Об этом 13 ноября сообщил премьер Польши Дональд Туск, сославшись на дефицит бюджета и рост собственных трат на оборону. При этом он подчеркнул, что через какое-то время платежи могут быть возобновлены. На следующий день премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что страна больше не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из своих запасов.