NBC: атака БПЛА в Москве была направлена на дома сотрудников разведки

Целью атаки беспилотников на Москву 30 мая могли стать дома, где живут офицеры российской Службы внешней разведки (СВР), сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США и сотрудник Конгресса, знакомого с ситуацией. Также об этом телеканалу заявили в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников и анализирует информацию о конфликте на Украине. Якобы один из многоквартирных домов в Москве, пострадавших от атаки беспилотников, связан с СВР.

«Беспилотники поразили по крайней мере один жилой дом, связанный со Службой внешней разведки. Здание принадлежало российскому государственному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки»,— отмечается в материале NBC. Телеканал подчеркивает, что нет достоверной информации о том, была ли в результате атаки повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или ранены ее сотрудники.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке восьми беспилотников. По словам московского мэра Сергея Собянина, в результате атаки БПЛА незначительные повреждения получило несколько многоквартирных жилых домов. Главным направлением удара стали Запад Подмосковья и Юго-запад Москвы.

Беспилотники были замечены, в частности, в районах Рублевки и Ильинского шоссе. Так, несколько беспилотников упали в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино. В Одинцовском районе, по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, дроны сбили в деревнях Ромашково и Раздоры. Еще три дрона долетели до самой Москвы. Один из них попал в многоэтажный дом на улице Атласова в Новой Москве. Два беспилотника попали в жилые дома в районе Черёмушки и на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. На Ленинском проспекте БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался.

Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Подробнее — в материале «Ложные цели».

Александр Кислов