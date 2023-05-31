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Коммерсантъ FM
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Ложные цели

Стали известны новые подробности налета дронов на столичный регион

«Ъ» стали известны новые подробности атаки беспилотников на московский регион в минувший вторник. Осматривая обломки БПЛА, эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали по двум причинам. Помимо работы средств радиоэлектронной борьбы на это повлияло и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.

Обломки беспилотника у жилого дома в Москве

Обломки беспилотника у жилого дома в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обломки беспилотника у жилого дома в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из трех беспилотников, прилетевших в Москву во вторник, взорвался только один. В начале пятого утра БПЛА неизвестной модели врезался в стену над балконом 25-го этажа дома на улице Атласова, что в Новой Москве. Тут же раздался взрыв, сопровождаемый сильнейшей вспышкой, от которого на фасаде образовалась отметина площадью около полуметра. Взрывной волной выбило стекла в трех квартирах, а трое жильцов одной из них, в том числе ребенок, пострадали. Повреждения оказались несущественными, и помощь врачей семья получила, не покидая место происшествия, то есть дома.

По предварительным данным, от удара о стену взрывчатка не сдетонировала или взорвалась не полностью, а яркую вспышку, которую видели редкие очевидцы и сняла камера наблюдения, некоторые эксперты объясняют воспламенением паров бензина в разбитом двигателе БПЛА.

В других случаях, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, где были зафиксированы прилеты еще двух дронов, взрывов и вовсе не произошло. При этом на Профсоюзной боевая часть БПЛА, состоящая из КЗ-6 — бронебойного кумулятивного боеприпаса, используемого для уничтожения забетонированных укрытий, взлетно-посадочных полос и т. п., заряженного почти двумя килограммами взрывчатки, влетела прямо в квартиру.

По данным Минобороны, все эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сбились с курсов и рухнули. При этом предполагается, что, попав в дома, оказавшиеся на их пути, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями — дроны летели для атаки по другим объектам.

Подтвердить или опровергнуть эту версию должна экспертиза, уже назначенная следователями Управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР, возбудившими уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Экспертам также поручено установить, какие именно беспилотники использовались для атаки Украиной по Москве. Пока лишь известно, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Атаку беспилотников расследуют как военное преступление

При этом экспертам отправлены обломки, не только найденные в Москве, но обнаруженные по шести адресам в Московской области. Там, согласно сообщению Минобороны, пять БПЛА были сбиты средствами ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь».

Обломки предположительно выпущенной из него ракеты нашли на территории школы «Лидер» с углубленным изучением английского языка в селе Ромашково городского округа Одинцово. Впрочем, экспертам их передали как «неустановленные металлические фрагменты».

Больше всего обломков стражи порядка изъяли из деревни Жуковка. Фрагменты, в том числе снарядов, нашли в дачных потребительских кооперативах «Ильинка» и «Новь».

Последний был создан еще в 1927 году. Членами кооператива в разное время являлись конструкторы ракетно-космических систем Сергей Королев и Михаил Янгель, прославленный летчик Александр Покрышкин и кинорежиссер Сергей Бондарчук. А в «Ильинском», кроме того, был обнаружен поврежденный квадрокоптер, который, скорее всего, не имел отношение к атаке беспилотников самолетного типа.

Также фрагменты БПЛА нашли в поле неподалеку от таунхауса в селе Ильинское, относящемся к Красногорску, и в элитном коттеджном поселке «Павлово-2» в Истре.

Полиция продолжает поиски сбитых военными летательных аппаратов.

Николай Сергеев

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Атака беспилотников на Москву

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Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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