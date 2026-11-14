И какая же русская не любит быстрой игры?
Мирра Андреева вышла в финал итогового турнира WTA, установив его рекорд
Последний матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн в Индиан-Уэллсе впервые с 2012 года пройдет с участием россиянки — 19-летней Мирры Андреевой. Обыграв в двух сетах американку Джессику Пегулу, она установила новый рекорд WTA Finals, отдав на пути к его решающей стадии всего 18 геймов, и стала самой молодой финалисткой этого состязания с 2004 года, когда в Лос-Анджелесе отличилась 17-летняя Мария Шарапова. Кроме того, Андреева гарантировала себе второе место в рейтинге по итогам 2026 года. В финале, как и в стартовом матче группового этапа, ее соперницей будет украинка Элина Свитолина.
Выходя на свой полуфинал, Мирра Андреева и Джессика Пегула вряд ли вспоминали недоразумение, приключившееся с ними перед началом турнира и вызвавшее в теннисном мире повышенный, но не совсем адекватный резонанс. История с досрочным завершением россиянкой совместной тренировки и комментарием, последовавшим по этому поводу от американки, которая не знала, что ее слова фиксируют камеры, была исчерпана, поскольку вскоре Пегула принесла свои извинения. Дополнительная психологическая подоплека в данном случае состояла в другом. Трудолюбивую, но не обладающую выразительным имиджем Пегулу едва ли можно считать любимицей американской теннисной публики, у которой большей популярностью пользуется Коко Гауфф. Тем не менее, Андреевой в данном случае предстояло играть не только против высококлассной, опытнейшей соперницы, но и против калифорнийских болельщиков, пусть и не отличающихся такой же эмоциональностью, как их соотечественники на US Open.
Пегулу поддерживали заметно сильнее, особенно во второй партии, когда стало ясно, что дело быстро движется к концу. Впрочем, нашлись на трибунах и поклонники россиянки.
«Давай, Мирра, давай!» — послышалось с трибун после розыгрыша первого очка в последнем гейме матча.
К тому времени соперницы его исход просматривался уже достаточно явно. Как ни старалась Пегула, но усталость, накопившаяся по ходу группового этапа, мешала ей слишком сильно, чтобы одолеть праймовую Андрееву.
В первые минуты обе теннисистки, которые ранее не провели между собой ни одного официального матча, нередко аккуратничали, пытаясь понять, как правильно действовать в той или иной ситуации. Выбирая прием при жеребьевке, Пегула явно рассчитывала, что ее оппонентка, не разогревшись, сразу же даст слабину. Однако первый брейк в этой встрече состоялся лишь в третьем гейме, после андреевской двойной ошибки на брейк-пойнте. Россиянка, впрочем, на нынешнем турнире уже привыкла отыгрываться в первых сетах. Андреевой приходилось делать это и во втором туре группового этапа, где ее соперницей была Арина Соболенко, и в следующем матче против Дианы Шнайдер. И она тут же восстановила равновесие, а в пятом гейме удержала свою подачу, отыграв два брейк-пойнта. Произошло это не без помощи Пегулы, которая допустила три ошибки подряд, и с психологической точки зрения это был важнейший момент, поскольку американка явно занервничала. Андреева же, сохраняя необходимый уровень остроты, продолжала доминировать на задней линии, позволяя сопернице лишь редкие выпады.
В паре розыгрышей Пегула продемонстрировала шедевральные удары, но чаще ей приходилось действовать вторым номером.
Через полчаса после начала матча в нем снова восстановилось равновесие — 3:3, однако в седьмом гейме россиянка впервые удержала подачу под ноль, да еще играя против солнца. Пегула же, ведя 30:0 в восьмом гейме, отдала два очка, и вскоре Андреева сделала брейк. В одном из важных розыгрышей она направила мяч в миллиметрах над сеткой неотразимым ударом слева по линии, а в другом использовала везение. Мяч после приема россиянки по высокой траектории зацепил линию, Пегула с трудом перекинула его на другую половину корта, и ее соперница пробила справа навылет.
У американки, впрочем, еще был реальнейший шанс отыграть подачу. В девятом гейме после двойной ошибки Андреевой у американки был брейк-пойнт, но она допустила детскую оплошность — пробила в аут слета, находясь в метре у сетки. Не воспользоваться столь роскошным презентом в такой момент было бы непростительным расточительством, и Андреева вскоре со счетом 6:3 оставила за собой первую партию. А она, учитывая физическое состояние Пегулы, имела огромное значение.
Второй сет складывался похоже. Андреева не избежала сбоя, который на этот раз пришелся на четвертый гейм, по ходу которого она допустила две двойные ошибки. Но уже в следующем, пятом гейме, она здорово сыграла у сетки и сравняла счет в партии, а затем взяла еще два гейма, поведя — 5:3. Оставалось лишь удержать подачу на радость тому болельщику, который обратился к ней на родном языке. И она сделала это, завершив матч за 1 час 25 минут — 6:3, 6:4.
Данный результат позволил Андреевой установить уникальный рекорд WTA Finals. С 2003 года, когда турнир перешел на нынешний формат, она стала первой теннисисткой, отдавшей на пути к финалу всего 18 геймов. (Предыдущая рекордсменка, бельгийка Жюстин Энен, в 2007 году в Мадриде проиграла на один гейм больше). Кроме того, Андреева оказалась первым финалисткой-тинейджером с 2004 года, когда также в Калифорнии, только в Лос-Анджелесе, победила 17-летняя Мария Шарапова.
А еще она всего во второй раз за карьеру одолела на одном состязании трех представительниц топ-10. Впервые это, к слову, случилось весной прошлого года там же, в Индиан-Уэллсе, на триумфальном для Андреевой тысячнике.
Но сейчас до триумфа еще остается один шаг — нужно обыграть Элину Свитолину, которая на следующий день после победы над белоруской Ариной Соболенко неожиданно легко разгромила чемпионку Wimbledon чешку Линду Носкову — 6:2, 6:1 лишь за 65 минут. И завоеванное Андреевой второе место в итоговом рейтинге 2026 года, которое само по себе является для нее серьезнейшим достижением, в финале ей ничего не гарантирует. Ведь 32-летняя украинка, чемпионка итогового турнира 2018 года, в третий раз добравшаяся на нем до финала, после понедельничного поражения от россиянки в стартовом матче поймала свою игру.