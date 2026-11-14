И какая же русская не любит быстрой игры?

В первые минуты обе теннисистки, которые ранее не провели между собой ни одного официального матча, нередко аккуратничали, пытаясь понять, как правильно действовать в той или иной ситуации. Выбирая прием при жеребьевке, Пегула явно рассчитывала, что ее оппонентка, не разогревшись, сразу же даст слабину. Однако первый брейк в этой встрече состоялся лишь в третьем гейме, после андреевской двойной ошибки на брейк-пойнте. Россиянка, впрочем, на нынешнем турнире уже привыкла отыгрываться в первых сетах. Андреевой приходилось делать это и во втором туре группового этапа, где ее соперницей была Арина Соболенко, и в следующем матче против Дианы Шнайдер. И она тут же восстановила равновесие, а в пятом гейме удержала свою подачу, отыграв два брейк-пойнта. Произошло это не без помощи Пегулы, которая допустила три ошибки подряд, и с психологической точки зрения это был важнейший момент, поскольку американка явно занервничала. Андреева же, сохраняя необходимый уровень остроты, продолжала доминировать на задней линии, позволяя сопернице лишь редкие выпады.