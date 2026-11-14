В Москву прибыла делегация КНДР по приглашению Медведева
Делегация из Северной Кореи под руководством секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вона прибыла в Москву 14 ноября. Об этом сегодня сообщает ЦТАК.
На взлетной полосе северокорейских политиков приветствовали зампред комитета Госдумы по международным вопросам Андрей Климов и другие официальные лица, а также посол КНДР в России Син Хон Чхор вместе с сотрудниками посольства.
Делегация прибыла в Москву по приглашению зампреда Совета безопасности РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Цели поездки не раскрываются.