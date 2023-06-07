Нефтегаз улетучивается из бюджета

Российский бюджет за год потерял 50% нефтегазовых доходов. С января по май государство заработало на продаже энергоресурсов около 3 трлн руб. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го, подсчитал Минфин. Не нефтегазовые доходы в то же время, наоборот, выросли на 9%. Однако это не помогло сократить дефицит бюджета. За неполные шесть месяцев он составил почти 3,5 трлн руб., что выше ожиданий правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, судя по данным Всемирного банка, статистика могла быть еще хуже. В своем докладе финансовая организация отметила, что Москва могла недополучить больше нефтегазовых поступлений. Однако потолок цен на российские углеводороды и прочие санкции почти не ограничили объемы производства и поставок ресурсов.

Экономика страны и правда мало пострадала от ограничений, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович:

«Конечно, будет проигрыш в доходах. 2022 год, особенно его первая половина, с точки зрения экономики и поступлений в бюджет был очень удачным. Санкции еще не были введены полноценно. Российские нефтепродукты и газ активно продавались на внешних рынках. Цены были высокими, и еще не было скидок. Поэтому если сравнивать с прошлым годом, то проблемы есть.

При этом если сопоставить только нефтяные доходы, не учитывая прибыль от продажи газа, то они, например, и в 2021-м, и в 2020-м, и в 2019 году были меньше, чем сейчас. Минфин, на мой взгляд, за счет постоянного акцентирования внимания на том, что в 2023 году Россия на уровне бюджета зарабатывает меньше, ищет аппаратные документы для того, чтобы обосновать дополнительный рост налогов на нефтяные и газовые компании. Также Минфин, наверное, не исключает вариант с девальвацией рубля, который является классическим ответом на кризисные явления в экономике».

В Минфине отмечают, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно стабилизируется. А во второй половине года ведомство ожидает роста налоговых поступлений от отрасли. Это, в свою очередь, может стимулировать укрепление курса рубля. Промышленность уже надеется на усиление национальной валюты, показывают отчеты Центробанка. Сейчас бизнес считает слабый рубль одним из главных сдерживающих факторов роста производства.

Может ли ситуация измениться? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим директором инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым:

«С одной стороны, мы сейчас видим, что дисконты по нефти несколько снижаются, это позволяет компенсировать выручку в первую очередь для нефтяных компаний. Конечно, это является фактором укрепления рубля. С другой стороны, все еще есть проблемы с международными расчетами. Однако часть выручки, как нам сейчас известно, зависает в дружественных валютах, например, в рупиях. И пока что эти рупии не конвертируются в рубли и, соответственно, не укрепляют курс национальной валюты.

Поэтому определенный запас для укрепления, на мой взгляд, у рубля на сегодняшний день есть. Мне кажется, что текущий курс в каком-то смысле является базой, от которой мы уже можем видеть волатильность в ту или иную сторону. До конца года рубль может оказаться немного крепче в отсутствии существенных геополитических шоков. Мне кажется, справедливый диапазон на сегодняшний день — это около 75-80 руб. за доллар».

По итогам 6 июня российская валюта умеренно снизилась к основным мировым: доллар торговался на уровне 81 руб., а евро — 87 руб. Утро среды рубль начал примерно на тех же отметках.

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Иван Хорушевский