Курс доллара. Прогноз на 16–20 ноября

Павел Бирюков,

главный экономист продажи валюты экспортерами сократились вопреки росту экспортных цен на нефть Рубль закрывает неделю на уровне прошлой пятницы (12,3 руб./CNY), отыграв умеренное ослабление в начале недели. Давление на рубль мог оказать рост объема покупок валюты Минфином по бюджетному правилу с 12,7 млрд рублей в день, до 15,6 млрд рублей день. Восстановление цен на нефть к концу недели до $97 за баррель могло быть фактором поддержки рубля. ЦБ опубликовал данные по факторам валютного рынка в октябре, когда рубль укрепился на 2,5%. Укрепление происходило на фоне заметного снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Более того, продажи валюты экспортерами сократились вопреки росту экспортных цен на нефть в сентябре–октябре на 51%, что могло быть связано с увеличением лагов поступления экспортной выручки. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может вернуться к диапазону 12,10-12,3 руб./CNY и 81-82,5 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист В целом курс остается вблизи наших ожиданий — 82 руб./$ Рубль укрепился в конце уходящей недели, отскочив от минимума почти у 83 руб./$. Вероятно, кто-то получил выручку и решил продать ее на рынке, поддержав тем самым курс национальной валюты. В целом курс остается вблизи наших ожиданий — 82 руб./$. Налоги в ноябре будут большие. К концу месяца ждем курс ближе к 80, а на следующую неделю ориентир 81–83 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Внешнеполитическая повестка останется для рубля основным драйвером Рубль смог нивелировать укрепление доллара на мировом рынке после публикации слабых данных по инфляции в США, фактически гарантирующих повышение ставки ФРС США в декабре. Геополитика в виде итогов трехсторонней встречи в Абу-Даби также оказывает поддержку фондовому и валютному рынкам. Увеличение объемов покупки валюты Минфином пока слабо отражается на динамике рубля. При этом сохранение нефтяных цен на повышенном уровне выглядит позитивно. Внешнеполитическая повестка останется для рубля основным драйвером для динамики в ближайшие дни, а в отсутствие важных новостей ожидаем консолидации в текущем диапазоне (80–85 руб./$).

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Допускаем снижение курса доллара — в район 80 руб./$ На следующей неделе потенциал для продолжения укрепления рубля сохранится. Поддержку курсу может оказать наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне улучшения внешнеполитических ожиданий в преддверии саммита АТЭС. Дополнительным фактором поддержки выступает динамика нефтяного рынка: при стремлении котировок Brent к верхней границе целевого диапазона $90–100 за баррель вероятно усиление спекулятивного интереса к рублю. Допускаем снижение курса юаня к нижней границе диапазона 12–12,5 руб./$, а доллара — в район 80 руб. При выходе цен на нефть выше отметки $100 за баррель повышаются риски дальнейшего ослабления валют: не исключено краткосрочное закрепление юаня в диапазоне 11,5–12 руб. за юань, доллара — в коридоре 75–80 руб./$. Реализация этого сценария наиболее вероятна в период ключевой даты налоговых выплат 30 ноября.