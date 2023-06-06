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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк: потолок цен на российскую нефть не ограничил ее экспорт

Механизм потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, введенный Евросоюзом, странами G7 и Австралией с декабря 2022 года, не смог ограничить поставки этого сырья на мировые рынки. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка в докладе о перспективах развития мировой экономики, который публикуется дважды в год.

В докладе Всемирного банка говорится, что введенный потолок цен «не является обязывающим ограничителем экспорта» российской нефти и нефтепродуктов. Эксперты Всемирного банка отмечают, что Россия «изменила пункты назначения экспорта своей нефти без существенного изменения объемов».

В 2022 году из-за санкций и потолка цен Россия перенаправила нефтяные поставки в Индию и Китай. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2023 году в Азию перенаправят 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее эти объемы приходились на Европу. В апреле импорт нефти из России в Индию достиг рекорда.

В феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в мае сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Затем это сокращение продлили до конца 2023 года. Вместе с Россией сократить добычу нефти в мае на 1,6 млн б/с согласились страны ОПЕК+.

Подробнее о сокращении — в материале «Квот новый поворот».

Анастасия Ларина

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