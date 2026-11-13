ЦБ предписал приостановить членство ФБК в саморегулируемой организации аудиторов
Банк России предписал саморегулируемой организации аудиторов СРО «Ассоциация "Содружество"» приостановить членство ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в организации. Согласно предписанию регулятора, членство аудитора необходимо приостановить на 180 дней. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
В период ограничений ФБК не сможет заключать новые договоры на оказание аудиторских услуг, но сможет продолжать оказывать аудиторские услуги по уже заключенным договорам. При этом объем услуг менять запрещено.
Банк России принял такое решение из-за того, что ФБК нарушил требования законодательства и международных стандартов при проведении аудита и обзорных проверок общественно значимых организаций на финансовом рынке. Речь в том числе об «эмитенте, допустившем ряд технических дефолтов в 2026 году», отмечается в пресс-релизе регулятора.
В 2026 году число предписаний со стороны Банка России в адрес аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке выросло почти в два раза. Большая часть из них (67% случаев) связана с нарушением кодекса этики и профессиональных стандартов. Для аудиторов и клиентов исключение из реестра чревато финансовыми потерями.