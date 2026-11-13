ЦБ предписал приостановить членство ФБК в саморегулируемой организации аудиторов

В 2026 году число предписаний со стороны Банка России в адрес аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке выросло почти в два раза. Большая часть из них (67% случаев) связана с нарушением кодекса этики и профессиональных стандартов. Для аудиторов и клиентов исключение из реестра чревато финансовыми потерями.