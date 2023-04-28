Санкции столкнулись с реальностью

Западные страховые компании не могут обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть. В этом признались их представители агентству Reuters. Участники рынка объясняют, что не в состоянии отследить реальную стоимость российского сырья, пока груз не достигнет пункта назначения. В частности, по данным портала Investing на 24 апреля, нефть марки Urals торговалась по цене почти $62 за баррель, сырье из азиатских портов России стоило более $73, пишет Bloomberg. Между тем потолок цен подразумевает уровень в $60 за баррель.

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Вряд ли в таких условиях есть возможности для ужесточения ограничений на российскую нефть, подчеркнул главный аналитик по нефтегазовому сектору компании «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин:

«Смысл введения потолка, помимо прочего, был и в том, чтобы на рынке не возник дефицит нефти. Потому что первоначально версия санкций была другой: Евросоюз хотел просто запретить импорт сырья и фактически отсечь Россию от услуг по транспорту и прочему. Это угрожало Москве резким падением добычи с последующими негативными результатами для нефтяного рынка. Поэтому был принят довольно новаторский вариант этого потолка, который позволил достичь двух целей.

Во-первых, поток нефти из России на мировой рынок сохранился и даже превысил все ожидания. Это можно легко увидеть, сравнив прогнозы от крупных экспертных домов и реальность. Вторая цель заключалась в том, чтобы это сырье, например, Brent продавалась по ценам существенно ниже. Эта задача выполнена, но тоже, может быть, не так эффектно, как ожидалось.

Вместе с тем ситуация для российских компаний вроде бы несколько улучшается. Судя по ценам, которые обозначает агентство Reuters, в Индии дисконт Urals к Brent с января по апрель сократился примерно на $5.

Это происходит благодаря, видимо, тому, что налаживаются каналы поставки. Плюс, конечно, есть побочные эффекты, такие как появление теневого флота, который, скорее всего, не застрахован должным образом, а сами суда находятся не в лучшем состоянии. Это, в свою очередь, угрожает разными экологическими последствиями. Правда, не совсем ясно, насколько сильно это беспокоит создателей конструкции потолка.

Кроме того, чем у вас ниже разрешенная цена, тем, естественно, есть больший стимул ее обходить. Угроза наказания со стороны США или Европейского союза может уже не остановить, особенно тех игроков рынка, танкерного флота, которые хотят на этом заработать очень много денег».

Вероятно, вскоре западные страховые компании будут вынуждены почти полностью отказаться от работы с российской нефтью и не только из-за санкций, отметил замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«На Дальнем Востоке азиатские и российские страховщики уже потеснили своих конкурентов, и порядка 70% договоров заключаются с ними. Этот процесс все равно будет нарастать, потому что западные игроки хотели бы остаться, как-то сохранить связи с российским рынком, но на них давят их собственные власти, санкционный комплаенс и боязнь каких-то вторичных штрафов и санкций.

В свою очередь, и российские, и азиатские компании будут постепенно предлагать более привлекательные условия. Ценовые условия, я думаю, тоже будут улучшаться, и главное — у них не будет требований о соблюдении потолка цен или каких-то иных ограничений. В долгосрочной перспективе это делает наш экспорт менее зависимым от такого рода санкций».

Представители отрасли также указали агентству Reuters на выросшее число закупок судов неназванными покупателями. В марте канал CNN оценил число танкеров, используемых под нефть из России, в 600 штук или 10% мирового рынка.

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Сабина Адлейба