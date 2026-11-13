Le Parisien: поместье Брижит Бардо в Сен-Тропе откроют для посещений

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность

На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год