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Мир

Le Parisien: поместье Брижит Бардо в Сен-Тропе откроют для посещений

Фонд Брижит Бардо принял решение открыть летом 2027 года для посетителей поместье Ла-Мадраг в Сен-Тропе. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на источники в фонде.
Поместье Брижит Бардо в Сен-Тропе

Поместье Брижит Бардо в Сен-Тропе

Arnold Jerocki / Getty Images

Легендарный особняк, о котором сама госпожа Бардо говорила, что для Сен-Тропе он «то же самое, что Триумфальная арка для Парижа», актриса приобрела в 1950-е годы. В начале 1990-х она передала его своему фонду по защите животных, однако продолжала там жить. В 2014 году в интервью «Ъ» Брижит Бардо рассказала, что, несмотря на неприязнь к современному Сен-Тропе, не покинет «свой дом, свои воспоминания, могилу родителей и могилы питомцев». «Я уже попросила, чтобы меня похоронили в моем саду среди моих зверюшек»,— поделилась актриса. Она умерла в декабре 2025 года, однако похоронили ее на Морском кладбище в Сен-Тропе, где уже находится могила ее мужа режиссера Роже Вадима.
«Мы хотим создать ощущение, что все в поместье осталось таким же, как если бы она уехала накануне»,— цитирует газета источник в фонде. Именно поэтому посетить Ла-Мадраг можно будет только по предварительной записи и в небольшой группе.

Жизнь и карьера Брижит Бардо

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года
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Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)
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В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Вальтер Корон / Коммерсантъ

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.
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В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год
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В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»
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Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе
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Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно
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В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!» Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд
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«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США На фото: кадр из фильма «Истина»
9/189/18

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)
10/1810/18

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Wehrle / AP

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»
11/1811/18

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд
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В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Walter Attenni / AP

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)
13/1813/18

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье
14/1814/18

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто» На фото: кадр из фильма «Презрение»
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«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма («Международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни
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С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма («Международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Jacques Collet / AP

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году
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Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила» На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней
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«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Jacques Brinon / AP

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Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации