Le Parisien: поместье Брижит Бардо в Сен-Тропе откроют для посещений
Фонд Брижит Бардо принял решение открыть летом 2027 года для посетителей поместье Ла-Мадраг в Сен-Тропе. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на источники в фонде.
Легендарный особняк, о котором сама госпожа Бардо говорила, что для Сен-Тропе он «то же самое, что Триумфальная арка для Парижа», актриса приобрела в 1950-е годы. В начале 1990-х она передала его своему фонду по защите животных, однако продолжала там жить. В 2014 году в интервью «Ъ» Брижит Бардо рассказала, что, несмотря на неприязнь к современному Сен-Тропе, не покинет «свой дом, свои воспоминания, могилу родителей и могилы питомцев». «Я уже попросила, чтобы меня похоронили в моем саду среди моих зверюшек»,— поделилась актриса. Она умерла в декабре 2025 года, однако похоронили ее на Морском кладбище в Сен-Тропе, где уже находится могила ее мужа режиссера Роже Вадима.
«Мы хотим создать ощущение, что все в поместье осталось таким же, как если бы она уехала накануне»,— цитирует газета источник в фонде. Именно поэтому посетить Ла-Мадраг можно будет только по предварительной записи и в небольшой группе.