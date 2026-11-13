Bloomberg назвал пять европейских стран-участниц новых переговоров по Украине
В европейскую делегацию на переговорах по Украине войдут представители Франции, Италии, Германии, Польши и Великобритании. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС.
Кроме того, на встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности Евросоюза. По данным агентства, переговоры пройдут на «экспертном уровне». Решение о составе делегации главы европейских государств приняли после саммитов в Дублине, которые состоялись 12 и 13 ноября.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 и 13 ноября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После встреч американские переговорщики объявили о согласовании нового раунда обсуждений украинского конфликта. В нем примут участие представители Европы. Точные сроки и место проведения пока не сообщаются.