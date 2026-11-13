Bloomberg назвал пять европейских стран-участниц новых переговоров по Украине

Кроме того, на встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности Евросоюза. По данным агентства, переговоры пройдут на «экспертном уровне». Решение о составе делегации главы европейских государств приняли после саммитов в Дублине, которые состоялись 12 и 13 ноября.