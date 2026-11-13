Минтруд предложил повысить страховые суммы по больничным для самозанятых

С 2026 года в России действует добровольное социальное страхование самозанятых. Оно реализуется в виде трехлетнего эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Самозанятые сами выбирают страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. руб., от которой зависит размер пособия. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от выбранной страховой суммы, что равняется 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб. в месяц.