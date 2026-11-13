Минтруд предложил повысить страховые суммы по больничным для самозанятых
Минтруд России предложил с 1 января 2027 года увеличить до 53 тыс. руб. и 37 тыс. руб. максимальные страховые суммы для самозанятых, которые участвуют в программе добровольного социального страхования на случай болезни. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Его слова приводит пресс-служба министерства.
С 2026 года в России действует добровольное социальное страхование самозанятых. Оно реализуется в виде трехлетнего эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Самозанятые сами выбирают страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. руб., от которой зависит размер пособия. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от выбранной страховой суммы, что равняется 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб. в месяц.
Господин Пудов заявил, что страховые суммы увеличат для тех, кто подключится к эксперименту в 2027 году. Самозанятые, которые уже участвуют в эксперименте, смогут самостоятельно выбрать, переходить на повышенные тарифы или нет.