Владимир Крамник потребовал от FIDE наказать шахматных хамов

Скрины переписки приведены в аккаунте Владимира Крамника в X. В них Федосеев называет его «российским убийцей», «террористом», а также употребляет по отношению к Крамнику нецензурные определения, желая ему «подохнуть». «Сказать, что это шокирует,— значит сильно преуменьшить. По имеющейся у меня информации, гроссмейстер Федосеев (с которым, кстати, у меня никогда не было никаких личных конфликтов) не отрицает авторства этих немыслимых и поистине отвратительных публикаций. Если будет подтверждение авторства этих постов, надеюсь, меры будут приняты наконец. Считаю, подобные вещи есть прямое следствие той полной безнаказанности за хамство, которая стала нормой в шахматном мире, к моему глубокому сожалению. Я призываю FIDE наконец перестать "не замечать" эту огромную проблему шахматного мира (как это было при предыдущем руководстве) и начать принимать жесткие меры, пока мы окончательно не скатились в полное отсутствие базовой культуры, беззаконие и разнузданный декаданс»,— написал шахматист.