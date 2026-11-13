Владимир Крамник потребовал от FIDE наказать шахматных хамов
Выдающийся отечественный гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник сообщил “Ъ”, что обратился с открытым письмом к избранному в сентябре президентом Международной шахматной федерации (FIDE) казахстанскому предпринимателю Тимуру Турлову с открытым письмом. В нем Крамник сообщил главе FIDE, что «хотел бы привлечь его внимание к крайне тревожным процессам в мире шахмат», которые требуют «срочных и решительных мер» со стороны федерации.
«В последние годы шахматный мир, к сожалению, утратил базовые стандарты публичного дискурса, принятые в любом минимально цивилизованном обществе. Личные вульгарные оскорбления коллег, а также безосновательные и оскорбительные нападки, к сожалению, стали нормой. До сих пор ни один шахматист не понес ответственности за подобные грубейшие этические нарушения. Наказан только я — и простите за прямоту, на основании нагло сфабрикованных обвинений. Я готов доказать это в любом беспристрастном суде. В то же время количество непристойных и даже прямо нарушающих закон оскорблений и нападок в мой адрес (и не только в мой), в том числе от известных шахматистов, уже исчисляется десятками»,— указывается в письме.
Непосредственным поводом для обращения стали, как выяснилось, отправленные Владимиру Крамнику тексты «недавней переписки в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.— “Ъ”)» между известными гроссмейстерами Владимиром Федосеевым и Алексеем Шировым. Широв по ходу своей долгой карьеры представлял сначала СССР, затем Латвию, но уже давно выступает за Испанию. Федосеев играл за Россию, но в 2023 году сменил спортивное гражданство на словенское.
Скрины переписки приведены в аккаунте Владимира Крамника в X. В них Федосеев называет его «российским убийцей», «террористом», а также употребляет по отношению к Крамнику нецензурные определения, желая ему «подохнуть». «Сказать, что это шокирует,— значит сильно преуменьшить. По имеющейся у меня информации, гроссмейстер Федосеев (с которым, кстати, у меня никогда не было никаких личных конфликтов) не отрицает авторства этих немыслимых и поистине отвратительных публикаций. Если будет подтверждение авторства этих постов, надеюсь, меры будут приняты наконец. Считаю, подобные вещи есть прямое следствие той полной безнаказанности за хамство, которая стала нормой в шахматном мире, к моему глубокому сожалению. Я призываю FIDE наконец перестать "не замечать" эту огромную проблему шахматного мира (как это было при предыдущем руководстве) и начать принимать жесткие меры, пока мы окончательно не скатились в полное отсутствие базовой культуры, беззаконие и разнузданный декаданс»,— написал шахматист.
Сам Владимир Крамник летом прошлого года, еще при прежнем президенте FIDE Аркадии Дворковиче, был дисквалифицирован на два года (один из них условно) за нарушения этического и дисциплинарного кодексов организации. Санкции стали продолжением крупного скандала вокруг публичных заявлений Крамника в адрес гроссмейстеров Давида Навары и ныне покойного Даниэля Народицкого, а также других шахматистов. В их адрес россиянин публично высказывал подозрения в читерстве. В сентябре 14-й чемпион мира, обвинения отвергающий, рассказал, что подал в окружной суд Лозанны гражданскую жалобу на FIDE. Кроме того, апелляция от него поступила в Спортивный арбитражный суд (CAS).