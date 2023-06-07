Врио губернатора Сальдо назвал выгоду российской армии от прорыва Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских вооруженных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он утверждает, что ГЭС разрушили украинские военные и тем самым «навредили сами себе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу вооруженных сил Российской Федерации... Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима — топят сразу же на воде, а та часть, где останется дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще»,— заявил господин Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лаура Кеффер