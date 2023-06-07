Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио губернатора Сальдо назвал выгоду российской армии от прорыва Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских вооруженных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он утверждает, что ГЭС разрушили украинские военные и тем самым «навредили сами себе».

Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу вооруженных сил Российской Федерации... Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима — топят сразу же на воде, а та часть, где останется дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще»,— заявил господин Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Что такое Каховская ГЭС

Читать далее

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...