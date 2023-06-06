Шойгу: Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы освободить резервы для контрнаступления

Министр обороны Сергей Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС терактом. По словам российского министра, Киев устроил его не добившись успеха в наступлении. По оценке господина Шойгу, теперь ВСУ намерены перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar, Reuters Фото: Maxar, Reuters

«Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении»,— сказал господин Шойгу (цитата по «Интерфакс»).

Сергей Шойгу утверждает, что украинские военные начали сооружать на правом берегу Днепра оборонительные позиции. По его словам, это показывает его намерения перейти к обороне на этом участке.

Сергей Шойгу заявил, что для «недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии» уркаинские военные совершили «диверсионный, по сути, террористический акт», который приведет к тяжелым и долговременным экологическим последствиям. Он также утверждает, что у российской стороны есть данные о сбросе воды с Днепропетровской ГЭС.

Каховская ГЭС обрушилась сегодня, 6 июня. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления.

Москва и Киев обвиняют в этом друг друга, обе стороны проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях. СКР возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС. В ВСУ говорили, что подрыв ГЭС не приведет к изменению планов украинского контрнаступления.

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