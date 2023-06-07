Режим ЧС введен в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах. По их данным, в регионе затопило около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах. Было эвакуировано почти 1,3 тыс. человек.

«В Херсонской области введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация"»,— сказал неназванный представитель экстренных служб. Накануне режим ЧС был введен только в Новокаховском районе.

Каховская ГЭС обрушилась вчера, 6 июня. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий). По данным властей, в Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лаура Кеффер