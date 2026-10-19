Рейтинг правительства Японии упал до рекордного уровня
Рейтинг правительства премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился после отставки министра сельского хозяйства Кадзуо Яны на фоне скандала с финансированием избирательной кампании, сообщает Bloomberg.
Опрос All Nippon News Network 17–18 октября зафиксировал падение поддержки кабинета на 11,2 п.п., до 47,1% — максимальное снижение среди аналогичных исследований. Опрос Yomiuri показал снижение на 2 п.п., до 57%.
Кадзуо Яна покинул пост после сообщений СМИ о возможных нарушениях правил финансирования кампаний и заявлений о сокращении финансирования муниципалитетов, не поддержавших его. Он отрицает нарушения, назвав причиной ухода нежелание мешать работе парламента и министерства.