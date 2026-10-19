Рейтинг правительства Японии упал до рекордного уровня

Кадзуо Яна покинул пост после сообщений СМИ о возможных нарушениях правил финансирования кампаний и заявлений о сокращении финансирования муниципалитетов, не поддержавших его. Он отрицает нарушения, назвав причиной ухода нежелание мешать работе парламента и министерства.