Неподъемный кран

Маржинальность массового жилищного строительства сейчас 8–12%, в то время как еще год назад она оценивалась в 20–25%, говорит председатель правления ГК Respect Илья Линник. Ситуация здесь, по его мнению, хуже, чем у коммерческих объектов, поскольку рынок напрямую зависит от покупательной способности населения. Для застройщиков жилья отток покупателей и растущая доля с продаж с дисконтом обеспечивают рост ставок по кредитам, объясняет основатель SIS Development Ярослав Гутнов. Снижение темпа наполняемости эскроу-счетов предполагает пересмотр условий по проектному финансированию. Эксперт добавляет, что девелоперы часто вынужденно переносят сроки ввода домов, из-за чего платят штрафы клиентам.