Неподъемный кран
Количество строительных компаний сократилось за год на 4,3%
За год в России стало на 4,3%, или 16,4 тыс., меньше строительных компаний. Это связано с ростом количества ликвидаций и сокращением регистраций. Еще у 30,4–47,4 тыс. структур прослеживаются финансовые трудности. С рисками сталкиваются прежде всего застройщики жилья. Из-за увеличения стоимости проектного финансирования и падения продаж рентабельность их бизнеса сократилась в два раза.
На 1 октября 2026 года в России работали 362,3 тыс. строительных компаний, подсчитали в СПАРК. Год к году значение сократилось на 4,3%, или 16,4 тыс. Количество компаний, специализирующихся на возведении зданий, за год снизилось на 4,8%, до 188,1 тыс. В сегменте специализированных работ сокращение составило 4,4%, до 140,4 тыс. В сегменте возведения инженерных сооружений ситуация оказалась наиболее устойчивой: количество компаний сократилось только на 0,7%, до 34,1 тыс.
В январе—сентябре 2026 года в России ликвидировали 31,1 тыс. строительных компаний, следует из оценки Rusprofile. Количество новых регистраций сократилось. Аналитики обращают внимание на то, что негативные тенденции прослеживаются с 2025 года. Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова говорит, что с 2024 года строительная отрасль жила за счет запаса прочности, который сейчас практически исчерпан.
В СПАРК отмечают, что к началу августа 2026 года в процедуре банкротства и ликвидации находились еще 30,4 тыс. строительных компаний, а у 41,7 тыс. были приостановлены операции по счетам по решению ФНС. У 47,1 тыс. игроков индекс финансового риска указывал на высокую вероятность банкротства.
Строительная отрасль сильно зависит от кредитов: в 2025 году у большинства компаний коэффициент концентрации заемного капитала (отражает долю кредитных денег в структуре оборотных средств или пассивов) превышал 60%, говорят в СПАРК. То есть формирование имущественной базы происходит за счет долговых источников. Эту модель аналитики называют крайне уязвимой из-за ужесточения условий по кредитам. Она предполагает, что даже небольшое снижение рентабельности приводит к каскадному росту финансовых проблем.
Маржинальность массового жилищного строительства сейчас 8–12%, в то время как еще год назад она оценивалась в 20–25%, говорит председатель правления ГК Respect Илья Линник. Ситуация здесь, по его мнению, хуже, чем у коммерческих объектов, поскольку рынок напрямую зависит от покупательной способности населения. Для застройщиков жилья отток покупателей и растущая доля с продаж с дисконтом обеспечивают рост ставок по кредитам, объясняет основатель SIS Development Ярослав Гутнов. Снижение темпа наполняемости эскроу-счетов предполагает пересмотр условий по проектному финансированию. Эксперт добавляет, что девелоперы часто вынужденно переносят сроки ввода домов, из-за чего платят штрафы клиентам.
Илья Линник поясняет, что часто девелоперам непросто просчитывать экономические модели. Параметры, которые компания представляет в банк для открытия лимита в рамках проектного финансирования, под давлением внешних факторов могут быть нерабочими к моменту выхода на площадку через два года. В результате сейчас девелоперам часто нужно больше средств для завершения проектов, обслуживать долги сложнее, говорят в компании «Главстрой Регионы». Финансовые трудности ограничивают возможности оплаты услуг подрядчиков и соблюдение графика строительства.
В СПАРК говорят, что плохие финансовые результаты, резкое снижение автономии (доля активов, приобретенных за счет собственных средств) и рентабельности продаж, показывают в том числе компании, работавшие ранке дольше семи лет. Это, по мнению аналитиков, говорит о накоплении структурных проблем и старых долгов, подрывающих финансовую стабильность.
Сокращение регистраций строительных компаний коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин связывает с падением вывода новых проектов (у девелоперов каждый объект часто находится на отдельном юрлице) и трат на ремонт старого фонда. В январе—июле 2026 года девелоперы получили разрешение на строительство 19,8 млн кв. м жилья, год к году значение сократилось на 19,8%, напоминает партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» Strategy Partners Елена Киселева. Объем объявленных строительных закупок в первом полугодии, по ее словам, снизился на 23,5%, до 4,3 трлн руб.
В случае сохранения негативных факторов количество ликвидаций строительных компаний продолжит расти, предполагают в СПАРК. Илья Линник считает, что завершилась лишь первая волна банкротств: ушли организации, у которых изначально не было средств. Вторая волна затронет уже игроков, чья прописанная финансовая модель оказалась далека от реальности. Эвелина Ишметова не исключает, что в 2027 году выручка и прибыль отрасли сократятся на 6–10%.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 7