Главные новости к утру 19 октября
Песков подтвердил обсуждение трехстороннего саммита РФ, США и КНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, Москва хочет на этой встрече обсудить возможность завершения конфликта на Украине.
Турция договорилась о получении части российского дизельного топлива по соглашению России и США, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. О каком объеме топлива идет речь, он не уточнил.
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в целенаправленных атаках на НПЗ России. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский знает, что удары наносят вред мировым рынкам дизельного топлива, однако ему «все равно».
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры, которые могут оттолкнуть Москву от переговоров, сейчас недопустимы. Так он объяснил заморозку действия закона об «адских санкциях» против России.
Среднее число DDoS-атак за девять месяцев 2026 года снизилось на 65% год к году, выяснили специалисты «МегаФона». Наибольшее сокращение зарегистрировано среди госсектора и компаний, работающих для потребителя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения западных стран в причастности Москвы к беспорядкам в Европе уже нигде не воспринимаются всерьез. Он назвал их абсурдными.
Посольство РФ в Дании заявило, что Москва неоднократно предлагала Копенгагену подписать двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе. Датские власти предложения игнорируют, уточнили дипломаты.
В Приморье задержали 22-летнюю жительницу города Большой Камень по обвинению в госизмене. По данным регионального УФСБ, девушка за вознаграждение от разведки Украины собирала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона.
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали признать террористической организацией йеменское движение «Ансар Аллах».
Вчера ночью была совершена попытка поджога предприятия в Вильнюсе, где установлено оборудование компании Starlink, сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс. Неизвестные попытались сжечь девять антенн и блок управления
Президент США Дональд Трамп призвал голосовать за действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет. Он добавил, что если эту должность станет другой политик, США придется противостоять Ирану в одиночку.