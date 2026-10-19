Осень завела мотор

Спрос продолжает мигрировать на вторичный рынок из сегмента новых легковых автомобилей. Главная причина, считают в РОАД,— цена. Машины с пробегом в среднем дешевле, чем новые, и для многих фактор цены приобрел первостепенное значение, вторит Павел Шевченко. Второй фактор — широта выбора: практически все европейские, японские, корейские и американские марки ушли из России в 2022 году, а на рынке пробега, напоминает топ-менеджер, остались. «Кто там в лидерах помимо Lada? Японские и корейские бренды. Такой лояльной аудитории у китайских брендов нет, и неизвестно, когда появится»,— говорит он. Третья причина — большая ремонтопригодность, особенно у самых ходовых моделей на рынке пробега, резюмирует господин Шевченко. Впрочем, по мнению Вадима Черноусова, смещения спроса из сегмента новых машин сейчас не наблюдается: рынок достаточно сбалансирован.