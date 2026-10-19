Осень завела мотор
Продажи подержанных машин в сентябре стали лучшими за 2026 год
Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре оживился после двух месяцев снижения. Причина — в сезонном росте спроса и ожиданиях повышения утилизационного сбора, считают дилеры. В октябре, вероятно, объем продаж продолжит расти, как минимум — останется на уровне сентября.
Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре выросли год к году на 0,7%, до 557,1 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат для вторичного рынка с начала года. Относительно августа реализация подержанных машин увеличилась на 7,5%.
Опрошенные “Ъ” дилеры оценивают спрос как устойчивый. «Первый осенний месяц показал, что желанию купить автомобиль не помеха даже трудности с заправкой, которые наблюдались в сентябре»,— отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко. По мнению директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадима Черноусова, рост продаж в сентябре в первую очередь объясняется сезонным фактором. «На спокойном рынке, где нет шоковых новостей, прибавку от 5% до 10% в сентябре к августу я отношу к обычной сезонной динамике»,— поясняет он. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) добавляют, что продажи также подогревали ожидания очередного повышения утилизационного сбора (ежегодная индексация с 1 января): часть покупателей решила не откладывать приобретение автомобиля.
Спрос продолжает мигрировать на вторичный рынок из сегмента новых легковых автомобилей. Главная причина, считают в РОАД,— цена. Машины с пробегом в среднем дешевле, чем новые, и для многих фактор цены приобрел первостепенное значение, вторит Павел Шевченко. Второй фактор — широта выбора: практически все европейские, японские, корейские и американские марки ушли из России в 2022 году, а на рынке пробега, напоминает топ-менеджер, остались. «Кто там в лидерах помимо Lada? Японские и корейские бренды. Такой лояльной аудитории у китайских брендов нет, и неизвестно, когда появится»,— говорит он. Третья причина — большая ремонтопригодность, особенно у самых ходовых моделей на рынке пробега, резюмирует господин Шевченко. Впрочем, по мнению Вадима Черноусова, смещения спроса из сегмента новых машин сейчас не наблюдается: рынок достаточно сбалансирован.
Лидером во вторичном сегменте в сентябре, согласно «Автостату», остается Lada, хотя продажи год к году снизились на 5,9%, до 123,1 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 6,9%, до 60 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 6,5%, до 30,9 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 3,8%, до 29,7 тыс. штук, второго — увеличилась на 13,4%, до 26,6 тыс. штук.
В сравнении с августом все марки из топ-10 демонстрируют рост продаж, отмечают в агентстве: сильнее всего — у BMW (рост на 10,7%, до 16,3 тыс. штук), слабее — у Kia (плюс 1,4%). Год к году увеличение реализации фиксируется только у четырех брендов. Самый значительный рост у Honda (на 14,6%, до 21,6 тыс. штук), падение — у Kia.
В модельном рейтинге по итогам сентября первенство сохраняют «классические» автомобили Lada (см. таблицу).
Продажи легковых машин с пробегом в октябре, вероятно, будут на уровне сентября, считает Павел Шевченко. Аналогичного прогноза придерживаются в РОАД: около 550–560 тыс. подержанных машин. «В октябре я ожидаю, что рынок окажется немного выше сентября, и этот рост в большей степени будет обусловлен сезонным фактором»,— полагает Вадим Черноусов, уточняя, что рост может составить 5–10%.
Согласно «Автостату», за январь—сентябрь продажи легковых подержанных автомобилей выросли на 2%, до 4,5 млн. По мнению господина Шевченко, по итогам года рынок, вероятно, вырастет на 8–10%. Драйвер — большой отложенный спрос при недостатке покупательной способности, отмечает он. В РОАД ожидают продажи на уровне 2025 года (6,2 млн штук, по данным «Автостата»). «На сегодняшний момент я не вижу предпосылок к тому, чтобы рынок этого года существенно отличался от 2025 года, и возможное отклонение в большую или меньшую сторону оцениваю в 3–4%»,— добавляет Вадим Черноусов.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 7