Возбуждено дело после отравления сидром в Нижегородской области

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту отравления жителей Богородского района, которые пили разливной сидр. В сообщении следователей говорится, что несколько человек были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом, но власти ранее сообщали о нескольких погибших.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуге, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи предварительно установили, что «потерпевшие употребляли спиртной напиток "Сидр", приобретенный в магазине сети разливных напитков города».

Неизвестно, сколько человек погибли и пострадали при употреблении сидра в Нижегородской области. Вечером 5 июня региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что жертвами отравления стали несколько человек, еще несколько жителей находятся в реанимации.

В Ульяновской области от употребления сидра погибли 16 человек, 40 пострадали, в Самарской области — 2 и 7 человек соответственно. Пострадали два жителя Удмуртии. Уголовные дела из Самарской и Ульяновской областей будут переданы в главное следственное управление СКР.

Массовое отравление произошло при употреблении алкоголесодержащего напитка «Мистер Сидр». Задержан предприниматель Анар Гусейнов. Роспотребнадзор потребовал изъять всю продукцию из продажи.

Об отравлении и последствиях для бизнеса — в материалах «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы» и «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Леонид Уварчев