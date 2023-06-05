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Число отравившихся сидром в Ульяновской области выросло до 40 человек

Количество пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 40 человек. Количество погибших не изменилось — 16 человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских, его слова привела пресс-служба администрации.

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По его словам, больше всего случаев отравления выявили в Димитровграде, Ульяновске и Новой Малыкле. Он отметил, что есть случаи отравления сидром несовершеннолетних.

Как сообщил Алексей Русских, партия алкоголя, из-за которой отравились люди, продавалась в регионе с 3 июня. «Ведутся следственные действия. По моей информации, собственник этого предприятия уже находится в соответствующих органах, с ним ведутся следственные действия, выясняется, каким образом метанол оказался в алкогольных напитках»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Накануне стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в нескольких регионах России. Сегодня днем, 5 июня, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе из-за отравления умерли 16 человек. Также известно о двух погибших в Новокуйбышевске в Самарской области.

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В Роспотребнадзоре сообщали, что все пострадавшие выпили сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива». Глава ведомства Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию этого напитка в стране.

Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передали в Главное следственное управление СКР. Сегодня днем также сообщалось о задержании индивидуального предпринимателя, которому принадлежит бренд «Мистер Сидр».

Олеся Павленко

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