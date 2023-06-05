Бастрыкин передал дело о смертельном отравлении сидром в главное управление СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил местным следственным органам передать расследование уголовного дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление (ГСУ) СКР. Жертвами отравления в Ульяновской области стали 16 человек. Еще два человека погибли в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-релизе СКР говорится, что дело передано в ГСУ «в целях наиболее объективного и всестороннего расследования обстоятельств отравления людей». Александр Бастрыкин также поручил изучить дело об отравлении в Удмуртии. Ранее сообщалось, что в регионе госпитализированы два человека с отравлением сидром.

Сегодня СКР задержал индивидуального предпринимателя из Самарской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Роспотребнадзоре утверждали, что все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива». Глава ведомства Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.