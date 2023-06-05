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В Нижегородской области выявлены первые смертельные случаи отравления сидром

В Нижегородской области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Несколько человек погибли, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Также жертвами отравления сидром стали 16 человек в Ульяновской области и два человека погибли в Самарской области.

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«Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков»,— сообщил он.

В пресс-службе нижегородской полиции уточнили, что был выявлен оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции. Суррогатный алкоголь был изъят. Полицейские проверяют места продажи напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр». В региональном управлении МВД попросили нижегородцев ни в коем случае не покупать продукцию этой марки, во все райотделы были отправлены указания о проверке мест реализации алкоголя.

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Сегодня СКР сообщил о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передано в Главное следственное управление СКР.

В Роспотребнадзоре сообщили, что все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива». Глава ведомства Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю эту продукцию.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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