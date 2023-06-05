CNN: Украина создала в России сеть агентов, которым передает дроны для диверсий

Украина создала внутри России сеть агентов из проукраински настроенных россиян и тренированных сотрудников разведки, которые устраивают диверсии в стране. Им передают дроны и их компоненты для атак по целям внутри страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в разведке США.

Американские официальные лица считают, что эта сеть осуществила атаку беспилотников на Кремль в начале мая. При этом дроны были запущены с территории России, а не Украины, подчеркивают источники CNN. Неизвестно, были ли другие атаки, в том числе атаки дронов на Москву в конце мая или на нефтеперерабатывающие заводы, совершены агентской сетью Украины.

По оценкам разведки США, атаки были совершены с беспилотников украинского производства. Украина смогла наладить контрабандные маршруты для поставки дронов их частей на территорию Россию, однако не ясно, как именно они были доставлены в страну. Собеседники CNN подчеркнули, что у них нет доказательств того, что какие-либо беспилотники американского производства использовались для подобных атак.

CNN отметил, что в последний год в России часто происходят «загадочные пожары и взрывы» на нефтебазах, железных дорогах, военкоматах, складах и трубопроводах. Чиновники заметили всплеск подобных инцидентов после атаки на Кремль в начале мая. Один из источников телеканала назвал это «кульминацией многомесячных усилий украинцев» по созданию инфраструктуры для диверсий.

Как отмечает CNN, высокопоставленные американские чиновники публично осудили удары по территории России и предупредили о вероятной эскалации военного конфликта. При этом в частном разговоре с CNN американские и западные официальные лица сказали, что, по их мнению, подобные атаки — разумная военная стратегия, которая позволит отвлечь российских военных на защиту своей территории на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

Власти Украины в течение последних месяцев заявляли о планах по широкомасштабному наступлению. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сроки утверждены. 2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон и другие западные союзники Киева передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления.

Минобороны ночью 5 июня сообщило о том, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении. В ведомстве утверждают, что украинским военным и не удалось достичь целей.

Что происходит на 467-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко