Глава Минобороны ФРГ Писториус допустил перемену позиции по поставкам ВСУ истребителей F-16

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поставкам Украине современных истребителей. По его словам, Берлин примет окончательное решение в течение двух ближайших недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Борис Писториус

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель»,— сказал господин Писториус изданию Deutsche Welle (признано иностранным агентом).

Глава Минобороны ФРГ вместе с тем указал на невозможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе. Немецкая пресса писала, что эти ракеты, способные долететь до Москвы, официально запросил Киев. Борис Писториус сказал, что Берлин против использования своего оружия для ударов по территории России, однако он «полностью доверяет украинским партнерам».

Вопрос о поставках боевой авиации западного производства Киев поднимает с начала года. Преимущественно речь идет о передаче украинским вооруженным силам американских F-16. На вооружении ФРГ их нет. Великобритания и Нидерланды собираются создать коалицию для совместных поставок F-16 на Украину.

В Бундестаге возможность отправки Украине истребителей исключали. 17 мая Борис Писториус сказал, что «активную роль» в коалиции Великобритании и Нидерландов ФРГ не сыграет, поскольку у страны нет «ни возможности для подготовки, ни компетенций, ни самолетов».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян