Глава МИД Великобритании: Украина имеет право на удары за пределами своей страны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны. Однако, отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары по территории России, он заявил, что у Киева есть «законное право защищать себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Клеверли

Фото: Pavel Golovkin / AP Джеймс Клеверли

Фото: Pavel Golovkin / AP

«Она (Украина.— ''Ъ'') имеет законное право делать это в границах своей страны, конечно. Однако у нее также есть право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию»,— сказал Джеймс Клеверли на пресс-конференции (цитата по Sky News).

При этом он подчеркнул, что его выступление не стоит рассматривать как оценку утренних атак в Москве. Однако, по словам главы британского МИДа, «в более широком смысле» военные цели Украины за пределами ее территории признаются мировым сообществом законными как часть национальной самообороны.

Сегодня, 30 мая, утром Москва и Подмосковье, по данным Минобороны РФ, подверглись атаке восьми беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лусине Баласян