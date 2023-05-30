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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Великобритании: Украина имеет право на удары за пределами своей страны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны. Однако, отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары по территории России, он заявил, что у Киева есть «законное право защищать себя».

Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли

Фото: Pavel Golovkin / AP

Джеймс Клеверли

Фото: Pavel Golovkin / AP

«Она (Украина.— ''Ъ'') имеет законное право делать это в границах своей страны, конечно. Однако у нее также есть право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию»,— сказал Джеймс Клеверли на пресс-конференции (цитата по Sky News).

Атака беспилотников на Москву. Главное

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При этом он подчеркнул, что его выступление не стоит рассматривать как оценку утренних атак в Москве. Однако, по словам главы британского МИДа, «в более широком смысле» военные цели Украины за пределами ее территории признаются мировым сообществом законными как часть национальной самообороны.

Сегодня, 30 мая, утром Москва и Подмосковье, по данным Минобороны РФ, подверглись атаке восьми беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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