Столтенберг об ударах ВСУ по России: Украина имеет право защищаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина имеет право на свою защиту. Так он прокомментировал журналистам возможные атаки Украины по территории России.
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«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя»,— сказал господин Столтенберг журналистам в Осло, где проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Он отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важные задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).
В последние недели усилились обстрелы Белгородской области со стороны Украины. Несколько человек пострадало. Также 30 мая на Москву и Подмосковье совершили атаку с беспилотников. Россия обвинила в ее организации Украину. В Киеве говорили, что не причастны к этому.
О том, что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».