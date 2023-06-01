Столтенберг об ударах ВСУ по России: Украина имеет право защищаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина имеет право на свою защиту. Так он прокомментировал журналистам возможные атаки Украины по территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hanna Johre / NTB, Reuters Фото: Hanna Johre / NTB, Reuters

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя»,— сказал господин Столтенберг журналистам в Осло, где проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Он отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важные задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В последние недели усилились обстрелы Белгородской области со стороны Украины. Несколько человек пострадало. Также 30 мая на Москву и Подмосковье совершили атаку с беспилотников. Россия обвинила в ее организации Украину. В Киеве говорили, что не причастны к этому.

О том, что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко