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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 467-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 5 июня

Минобороны РФ заявило о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. В Курской области был приземлен беспилотник, еще два упали на трассу М3 в Калужской области. По предварительным данным, из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства в Белгородской области загорелся энергетический объект. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:37. Polymetal сообщила, что все ее руководство покидает российское подразделение в связи с санкциями США против компании.

9:13. В ДНР несколько дней назад был задержан последний из семи бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара — ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

8:49. ЛДПР предлагает признать участниками боевых действий срочников, служащих в Белгородской области, рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

8:43. Сегодня утром в районе Времевьеского выступа возобновились активные боевые действия, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:31. В Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:27. Взрыв, который слышали жители нескольких районов Краснодара, оперштаб региона объяснил преодолением звукового барьера самолетом.

8:26. В Белгородской области в результате обстрелов ночью был ранен один человек, его жизни ничего не угрожает — губернатор Гладков.

8:11. В Калужской области на трассу М3 «Украина» упали два беспилотника, детонации не произошло — губернатор Шапша.

8:09. Минобороны РФ: целью украинского наступления на южнодонецком направлении был прорыв обороны на этом участке фронта, своих задач противник не добился.

8:08. Минобороны РФ сообщило, что утром 4 июня Украина провела крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении.

8:07. В Судже Курской области был приземлен украинский беспилотник — губернатор Старовойт.

8:06. Губернатор Гладков сообщил о пожаре на энергетическом объекте в Белгородском районе. По предварительной информации, причиной стал сброс взрывного устройства с беспилотника.

8:05. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «разобраться силами чеченских подразделений» с диверсантами, вошедшими в Белгородскую область. По его словам, число чеченских бойцов в силовых структурах превышает 70 тыс. человек.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 466-й

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