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Коммерсантъ FM
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Бюджету не хватило топлива

Как власти собираются компенсировать недостаток нефтегазовых доходов

Доходы России от нефти и газа вновь сократились. В мае бюджет получил 570 млрд руб., показатель снизился на 12% по сравнению с апрелем, сообщил Минфин. Всего с начала года поступления оказались почти в два раза меньше, чем за тот же период 2022-го. Кроме того, Минфин ожидает недополучения 44 млрд руб. нефтегазовых доходов и в июне. Чтобы компенсировать потери, ведомство будет продавать юани на бирже, чем занимается с начала года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эксперты ожидали, что в начале лета Минфин перейдет к покупке юаней и откладыванию их в ФНБ, но этого не случилось. Почему? И что это значит для российского бюджета и рубля? Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков видит несколько причин: «Главным образом это связано с падением стоимости нефти. В начале мая мы рассчитывали на то, что Urals будет находиться где-то на уровне $55-58. Это наша средняя цена за апрель. Она сильно упала.

Brent подорожала до $77,03 за баррель после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Во-вторых, если посмотреть на то, какие налоги вычитают из доходов, то очень большим остается демпфер, то есть величина расходов, которые Минфин компенсирует компаниям, продающим топливо на внутренний рынок. Он у нас последние месяцы составляет порядка 100 млрд руб., и сумма не упала, несмотря на снижение стоимости нефти.

Правительство обсуждает новые бенчмарки для оценки справедливой цены на топливо. И не исключено, что осенью мы будем обсуждать уже не Urals, не дисконт к Brent, а какой-то внутренний бенчмарк. Если Urals будет стоить больше $60, Минфин все равно вернется к покупке валюты. Если мы увидим ослабление валютного курса, а мы его ждем до 85 к концу года, восстановление цен на нефть — все это даст нам возможность перейти к покупке либо к концу лета, либо уже в июле».

Что означают итоги встречи ОПЕК+

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Цены на нефть тем временем после встречи ОПЕК+ растут. Сорт Brent прибавил более 1,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и подорожал до $77,5 за баррель. Страны-экспортеры нефти договорились сократить общую добычу сырья на 1,5 млн баррелей в сутки, но только с 2024 года. Эксперты отмечали, что, вероятно, рынок ждал более радикального решения. Но в нем сейчас нет смысла, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«В целом решения были довольно сдержанные, направленные скорее на долгосрочную перспективу. ОПЕК+ говорит о сохранении низких объемов производства нефти. И, наверное, в среднесрочной перспективе единственная мера, которая будет работать, и она была обозначена, это дополнительное снижение Саудовской Аравией объемов производства с июля. Это главное, что может толкнуть цены на нефть вверх в ближайшие месяцы.

Россия существенно сократит добычу нефти вместе с ОПЕК+

Саудовцы добывают довольно много — больше 10 млн баррелей в сутки — и могут опустить свой объем производства в район 9 млн баррелей в сутки. Это должно подтолкнуть цены в коридор от $80 до $90 за баррель при прочих равных обстоятельствах.

Почти у всех участников при таких ценах верстаются бездефицитные бюджеты. Но для России, наверное, это будет минимальный дефицит, учитывая снизившиеся объемы экспорта газа и доходы. Тем не менее нас тоже будет устраивать цена в $80-90, она не слишком высокая, чтобы сдерживать спрос на нефть, но при этом позволяет всем участникам рынка нормально зарабатывать».

Прошлой осенью ОПЕК+ договорился о снижении добычи на 2 млн баррелей до конца 2023-го. Президент США Джо Байден тогда заявлял, что разочарован действиями стран-экспортеров, и обещал ответные меры.

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Даниил Бабкин, Владимир Расулов

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