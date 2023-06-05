Зарубежные СМИ: Что означают итоги встречи ОПЕК+?

Цены на нефть растут после встречи ОПЕК+. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE прибавили больше 1% по сравнению с закрытием предыдущей сессии до $77 за баррель. Страны-экспортеры нефти 4 июня договорились сократить общую добычу сырья на 1,5 млн баррелей в сутки, но только с 2024 года. Организация корректирует квоты с почти 42 млн бочек в день до 40,5 млн. Добыча России, согласно таблице, не должна будет превышать отметку в 9,8 млн баррелей в сутки. Итоги встречи ОПЕК+ стали одной из главных тем в иностранных СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Воскресные шаги ОПЕК+ последовали за неожиданным решением группы два месяца назад сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, пишет The Washington Post. Тогда некоторые аналитики говорили, что бочка сырья резко подорожает до $100 за баррель, однако нефть только дешевела. Сокращение же производства в итоге может создать дополнительные проблемы для консорциума. Высокие цены подстегнут инфляцию на Западе, а это побудит центральные банки повышать процентные ставки, что нанесет ущерб мировой экономике и спросу на нефть.

Сразу после решения ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила, что уже в июле сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, подчеркивает The Wall Street Journal. При этом, по данным газеты, еще на встрече в Вене Эр-Рияд подталкивал некоторых членов к сокращению производства, но столкнулся с жестким сопротивлением, особенно со стороны некоторых африканских производителей. Издание также отметило растущую напряженность между Саудовской Аравией и Россией по поводу ранее согласованных сокращений. Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, подрывая усилия партнеров.

Настроения нефтяных трейдеров после решения ОПЕК+ непредсказуемы, утверждает CNN. На цены давят мрачные перспективы для экономики США и мира в целом.

Новое сокращение, вероятно, подтолкнет котировки в краткосрочной перспективе, а дальше все будет зависеть от того, решит ли Саудовская Аравия продлить его, отмечает The Associated Press. Хотя производители нефти нуждаются в доходах для финансирования своих госбюджетов, они также должны учитывать влияние более высоких цен на потребителей сырья.

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