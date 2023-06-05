Brent подорожала до $77,03 за баррель после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Стоимость нефти на мировом рынке растет после решения стран—членов ОПЕК+ с 2024 года сократить добычу еще на 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно данным торгов, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8:50 мск растет на 1,18%, до $77,03 за баррель, июльские фьючерсы на West Texas Intermediate дорожают на 1,16%, до $72,57 за баррель.

4 июня ОПЕК официально сообщила, что ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Саму сделку пролонгировали до 2025 года (срок истекал в конце 2023 года).

Формальная квота России будет снижена на 650 тыс. баррелей в сутки, до 9,8 млн баррелей в сутки. Добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки сохраняется. В результате реальная добыча в РФ в следующем году должна снизиться до 9,3 млн баррелей в сутки против примерно 9,9 млн баррелей в сутки в 2022 году (без конденсата). 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене.

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