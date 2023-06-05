ЮАР изучает разные варианты участия Путина в саммите БРИКС из-за ордера МУС

Заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела сообщил, что власти страны изучают все варианты приглашения президента России Владимира Путина на саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом (МУС).

«Мы просто взвешиваем, сможет ли он приехать, если мы можем его арестовать, это очень сложный вопрос, ...потому что вы провоцируете страну, которая назначила или избрала президента, а вы появляетесь и ставите ее в неловкое положение»,— сказал господин Бапела телеканалу SABC (перевод по «РИА Новости»).

Обед Бапела отметил, что у МУС нет своих полицейских сил. «Это проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе вопрос о том, следует ли отозвать приглашение, потому что мы являемся принимающей стороной БРИКС»,— сказал он.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В суде считают, что он «предположительно несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей» из Украины. В апреле ЮАР пригласила господина Путина на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, поэтому страна должна арестовывать людей, на задержание которых суд выдал ордер.

Власти ЮАР сообщали о планах проконсультироваться с Россией по этому вопросу. 12 мая Владимир Путин поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по телефону, в том числе они обсуждали подготовку к саммиту. Sunday Times писали, что власти ЮАР обсуждают с Россией очно-заочный формат саммита БРИКС. Reuters сообщал, что его могут перенести в Китай, который не подчинается юрисдикции МУС. В МИД России назвали эту информацию вбросом.

Олеся Павленко