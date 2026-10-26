Победивший в Сербии «Студенческий список» пообещал не передавать оружие Украине
Ведущие представители победившего на парламентских выборах в Сербии «Студенческого списка» заявляли, что не будут поставлять оружие странам, которые могут передать его Украине. Внимание на это обратил Reuters.
Как пишет агентство, лидеры оппозиционной партии говорили, что новое правительство прекратит весь экспорт оружия из Сербии в зоны боевых действий. Речь идет в том числе о продаже вооружения западным посредникам, которые могут перенаправить его ВСУ.
С февраля 2022 года по июнь 2024 года Сербия экспортировала оружие на сумму около €800 млн. Информацию Financial Times подтверждал бывший президент страны Александр Вучич. «У нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело»,— сказал он. Аналитики издания посчитали, что какая-то часть вооружений могла попасть на Украину.
Летом 2025 года Служба внешней разведки России заявляла, что Белград использует опосредованные схемы поставок, через которые производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Тогда же Александр Вучич запретил оружейный экспорт, однако уже в феврале, по данным местных СМИ, эмбарго сняли.