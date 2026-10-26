Заведомо ложные сроки

В итоге в срок ЭСКМ товар не поставила, и тогда «Атомстройэкспорт» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС) за взысканием неустойки. Поставщик возражал, что стороны перенесли срок поставки: в ноябре 2023 года покупатель сам прислал график, где фигурировали 2025–2027 годы. Кроме того, по расчетам поставщика, покупатель фактически затянул согласование документации более чем на 200 дней. «Атомстройэкспорт» в свою очередь отмечал, что согласование шло долго из-за недостатков в документации поставщика. Изучив эти доводы, в апреле 2026 года нижегородское отделение МКАС взыскало с ЭСКМ 111 млн руб. Арбитры сочли, что степень вины сторон равна, и со ссылкой на ст. 404 Гражданского кодекса РФ (ГК) вдвое снизили сумму неустойки.